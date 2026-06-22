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Что происходит в одесских «жемчужинах» по вечерам — юмор для хорошего начала новой недели
Приветствуем! Понедельник, 22 июня. Лето официально перевалило за экватор своего первого месяца, а вы всё еще не лежите на пляже? Ничего, работа — тоже отличный способ провести эти солнечные дни (нет). Пока вы пытаетесь вспомнить, за какие грехи вам всё это, мы собрали лучшие шутки и мемы для правильного настроя. Заряжаемся позитивом на неделю вперед!
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