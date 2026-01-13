– Белла Моисеевна, почему вы второй раз не вышли замуж?
– Знаете, у меня есть собака, которая рычит, попугай, который повторяет мои слова, камин, который дымит, и кот, который гуляет по ночам. Вы считаете, что этого недостаточно?
Одесса. Привоз. Колбасный ряд.
– Мужчина! Что вы целый час ходите, пробуете и ничего не берете! Вам что, ничего не нравится?
– Нравится!
– Что, денег нет?!
– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Чтобы есть!
– А что я делаю?
– Сара, у тебя есть мечта?
– Да. Похудеть.
– А почему не худеешь?
– И как же жить без мечты?
