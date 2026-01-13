– Белла Моисеевна, почему вы второй раз не вышли замуж?

– Знаете, у меня есть собака, которая рычит, попугай, который повторяет мои слова, камин, который дымит, и кот, который гуляет по ночам. Вы считаете, что этого недостаточно?

Одесса. Привоз. Колбасный ряд.

– Мужчина! Что вы целый час ходите, пробуете и ничего не берете! Вам что, ничего не нравится?

– Нравится!

– Что, денег нет?!

– Есть!

– Ну так покупайте!

– Зачем?

– Чтобы есть!

– А что я делаю?

– Сара, у тебя есть мечта?

– Да. Похудеть.

– А почему не худеешь?

– И как же жить без мечты?

