Одесский юмор: курица для гурманов, сытный суп и весёлый салатик

А ведь не зря мы о еде заговорили – ведь сегодняшняя порция юмора как раз об этом.

Между прочим, кулинария – очень даже неплохое хобби!..

…И при желании можно даже шедевр сотворить:

А вы знали, что и еда, бывает склонной к творчеству?

Ох уж эти котики, ценители-гурманы…

…Да-да, гурманы еще те!..

Но вот кое-кто наши старания как будто бы совсем не замечает?..

Ну ничего: вот порадуем-ка их нетривиальным блюдом из курицы:

И для любителей легких салатиков у нас рецепт припасен! Рискнете попробовать?

А как же без первого? И хоть уже не зима, но совет-то весьма ценный, согласитесь:

Но бывает, что некоторые ингредиенты вызывают ряд вопросов:

Почти детективная история:

А вот много кушать на ночь все таки не следует:

…Хотя кого и когда это смущало, верно?

А напоследок – мудрый совет. Особенно актуальный в преддверии наступающих выходных:

А еще мы рассказывали (и показывали):