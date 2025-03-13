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А втім, не дарма ми про їжу заговорили – адже сьогоднішня порція гумору саме про це.

До речі, кулінарія – дуже навіть непогане хобі!..

Кулінарія як хобі

…І за бажання можна навіть шедевр створити:

Кулінарний шедевр

А ви знали, що їжа також буває схильною до творчості?

Творча капуста

Ох вже ці котики, справжні гурмани…

Котики і їжа

…Так-так, гурмани ще ті!..

Де рибка смачніша

Але ось хтось наші старання ніби зовсім не помічає?..

Романтична вечеря

Ну нічого: ось порадуємо їх нетривіальною стравою з курки:

Курка "Вуглик"

І для любителів легких салатиків у нас є рецепт! Ризикнете спробувати?

Веселий салатик

А як же без першого? І хоч уже не зима, але порада дуже слушна, погодьтеся:

Гороховий суп

Але буває, що деякі інгредієнти викликають певні запитання:

Що таке сода?

Майже детективна історія:

Чоловік і 33 корови

А ось багато їсти на ніч все ж таки не слід:

Не їж на ніч пиріжок

…Хоча кого і коли це бентежило, правда?

Їжте на ніч

А наостанок – мудра порада. Особливо актуальна напередодні майбутніх вихідних:

Про користь печінки

А ще ми розповідали (і показували):

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