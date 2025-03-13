А втім, не дарма ми про їжу заговорили – адже сьогоднішня порція гумору саме про це.

До речі, кулінарія – дуже навіть непогане хобі!..

…І за бажання можна навіть шедевр створити:

А ви знали, що їжа також буває схильною до творчості?

Ох вже ці котики, справжні гурмани…

…Так-так, гурмани ще ті!..

Але ось хтось наші старання ніби зовсім не помічає?..

Ну нічого: ось порадуємо їх нетривіальною стравою з курки:

І для любителів легких салатиків у нас є рецепт! Ризикнете спробувати?

А як же без першого? І хоч уже не зима, але порада дуже слушна, погодьтеся:

Але буває, що деякі інгредієнти викликають певні запитання:

Майже детективна історія:

А ось багато їсти на ніч все ж таки не слід:

…Хоча кого і коли це бентежило, правда?

А наостанок – мудра порада. Особливо актуальна напередодні майбутніх вихідних:

А ще ми розповідали (і показували):