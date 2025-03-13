А втім, не дарма ми про їжу заговорили – адже сьогоднішня порція гумору саме про це.
До речі, кулінарія – дуже навіть непогане хобі!..
…І за бажання можна навіть шедевр створити:
А ви знали, що їжа також буває схильною до творчості?
Ох вже ці котики, справжні гурмани…
…Так-так, гурмани ще ті!..
Але ось хтось наші старання ніби зовсім не помічає?..
Ну нічого: ось порадуємо їх нетривіальною стравою з курки:
І для любителів легких салатиків у нас є рецепт! Ризикнете спробувати?
А як же без першого? І хоч уже не зима, але порада дуже слушна, погодьтеся:
Але буває, що деякі інгредієнти викликають певні запитання:
Майже детективна історія:
А ось багато їсти на ніч все ж таки не слід:
…Хоча кого і коли це бентежило, правда?
А наостанок – мудра порада. Особливо актуальна напередодні майбутніх вихідних:
А ще ми розповідали (і показували):
- Кому можна з чистою совістю запізнитися на роботу;
- Як треба копати рідкісноземельні метали;
- Ідеальний сніданок.