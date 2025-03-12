Итак, среда…. Как говорится, экватор рабочей недели. А значит – наша сегодняшняя порция юмора будет, так сказать, «тематическая».

Не желаете идти на работу? Тогда подумайте: а может у вас есть веская причина и вовсе туда не идти?

А кто-то может туда опоздать, причем вполне себе даже с чистой совестью!

А кто-то наверняка так туда спешит, так спешит…

…А почему? А потому что цены ему там нет!

А вот на старую работу лучше не ходить! А то вот оно как бывает…

Готовитесь к собеседованию? Будьте готовы отвечать на самые каверзные вопросы:

…Ну, например, какое вы животное?

Ну, а напоследок – такая себе «молитва» на день:

А еще вы можете узнать: