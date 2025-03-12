Опоздал на работу, шутка юмора
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Итак, среда…. Как говорится, экватор рабочей недели. А значит – наша сегодняшняя порция юмора будет, так сказать, «тематическая».

Не желаете идти на работу? Тогда подумайте: а может у вас есть веская причина и вовсе туда не идти?

Кому можно не ходить на работу

А кто-то может туда опоздать, причем вполне себе даже с чистой совестью!

Кому можно опоздать на работу

А кто-то наверняка так туда спешит, так спешит…

Человек спешит на работу

…А почему? А потому что цены ему там нет!

Незаменимый сотрудник

А вот на старую работу лучше не ходить! А то вот оно как бывает…

Пришел на старую работу

Готовитесь к собеседованию? Будьте готовы отвечать на самые каверзные вопросы:

На собеседовании

…Ну, например, какое вы животное?

Какое вы животное

Ну, а напоследок – такая себе «молитва» на день:

"Молитва" на день

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