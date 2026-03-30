И сегодня мы побываем в одесском дворике, где коты живут как настоящие одесситы: с характером, амбициями и… собственными собраниями!

– Сима, куда ломанулся твой Марик? Пасатрите на него! Хвост трубой, морда наглая и самодовольная. Там шо, Зина принесла с Привоза тюлечку, и он унюхал вкусности? Не, а шо? Циля вынесла на балкон свою Маркизу! Хто бы сомневался. Мужики, даже если они в котячем исполнении реагируют тока на еду и женщин. Сима, а зачем ему эта Маркиза. Она ж стерилизованная, котят не будет. Он не любит детей, он любит процесс!? Ну точно, ничего не меняется в нашем дворике. Сима! Смотри твой Марик прошел мимо Маркизы! Шо такое? Его не волнует такая фифа? Кудой он? На собрание! А шо котячее собрание тоже бывает? И шо они там решают? Кто главный. Хто бы сомневался.

Марина ГАРНИК

По теме: Апрельские котики: пушистые любимцы одесситов (фоторепортаж).