Апрельские котики мало чем отличаются от, например, мартовских. Им только было бы тепло и спокойно. Ну еще бы накормил кто-нибудь. Величественно проходят по улицам, во дворики (только знакомые!) заглядывают. И иногда так смотрят на тебя, будто ты просто обязан чем-нибудь вкусненьким накормить.
Котам в Одессе посвящают целые тропы со скульптурами, о них пишут книги. Или просто ими любуются.
А есть люди, для которых кормление уличных котиков ежедневная работа… Она проводилась и в ковид, котиков кормят каждый день и во время войны.
А милые пушистики-хвостатики, которых называют космическими созданиями, внимательно проходят мимо, присматриваются, словно размышляют: подойти вон к той женщине или мужчине, или лучше не надо.
Они вроде бы нас выбирают. Как будто знают о вас, добрый вы человек или нет. Если не накормите, то, может, хоть хорошее слово скажете. А если разрешат, то и на руках подержите.
Да нет, далеко не все котики и кошки ведут себя так. Ведь каждый хвостатик – со своим особым характером. Какие-то молча (по-королевски) идут себе, даже не обращая на вас внимания. Другие могут «запеть» громко (знай, какой я!)…
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Вот вам подборка обычных одесских апрельских котиков. Да нет, не обычных. Разве бывают они обычными?..
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