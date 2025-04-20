Одесские котики
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Апрельские котики мало чем отличаются от, например, мартовских. Им только было бы тепло и спокойно. Ну еще бы накормил кто-нибудь. Величественно проходят по улицам, во дворики (только знакомые!) заглядывают. И иногда так смотрят на тебя, будто ты просто обязан чем-нибудь вкусненьким накормить.

Одесские котики греются на солнце
Одесские котики
Котик на Привозе
Одесский котик
Одесские котики, у скамейки

Котам в Одессе посвящают целые тропы со скульптурами, о них пишут книги. Или просто ими любуются.

А есть люди, для которых кормление уличных котиков ежедневная работа… Она проводилась и в ковид, котиков кормят каждый день и во время войны.

Одесские котики, на Новом рынке
Одесские котики, двуцветный
Одесские котики, на крыше авто
Одесские котики, на траве
Одесские котики, на воротах

А милые пушистики-хвостатики, которых называют космическими созданиями, внимательно проходят мимо, присматриваются, словно размышляют: подойти вон к той женщине или мужчине, или лучше не надо.

Они вроде бы нас выбирают. Как будто знают о вас, добрый вы человек или нет. Если не накормите, то, может, хоть хорошее слово скажете. А если разрешат, то и на руках подержите.

Одесские котики, на руках
Одесские котики, рыжий
Одесские котики, под деревом
Одесские котики, под авто
Одесские котики, хвост трубой

Да нет, далеко не все котики и кошки ведут себя так. Ведь каждый хвостатик – со своим особым характером. Какие-то молча (по-королевски) идут себе, даже не обращая на вас внимания. Другие могут «запеть» громко (знай, какой я!)…

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Вот вам подборка обычных одесских апрельских котиков. Да нет, не обычных. Разве бывают они обычными?..

Одесские котики, черно-белый
Одесские котики, грустный
Одесские котики, кошечка
Одесские котики, серый
Одесские котики, трехцветка
Одесские котики, Бельчик
Одесские котики, у окна
Одесские котики, черный
Апрельские одесские котики
Одесские котики, кошка на асфальте

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