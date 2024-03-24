Анекдот дня: тетя Соня и чья-то наглая физиономия

А сегодня мы предлагаем вашемку вниманию даже не анекдот как таковой, а целую душещипательную историю:

Одесситка тётя Соня громко и отчаянно взывает:

– Марик, иди сюда! Иди сюда, мама хочет посмотреть на тебя. Иди, я знаю, шо ты дома, я слышу твой парфюм. Это запах бесстыжей физиономии… Иди сюда, кусок недоразумения… Иди и расскажи маме иде делася твоя совесть… Я стока сил положила зря… Иди сюда, паразит! Я стока уговаривала эту Цилю… за ее фифу, а ты даже не захотел на нее смотреть… Иди сюда…. иди сюда мой сладенький. мой золотой мальчик… Не нужна нам эта иностранная замухрышка… Да, мой золотой, нам подавай эту местную с подворотни. Шо ты в ней нашел… Ну иди, я поцелую твою мохнатую мордашечку….

…И, услышав ласковые нотки в голосе хозяйки, из-под дивана вылез кот. Наглый, толстомордый, но шикарный, очень самодовольный и уверенный в себе.

– Ты мой золотой, иди мама тебя покормит…

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