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Анекдот дня: тетя Соня и чья-то наглая физиономия

Анекдот дня: тетя Соня и чья-то наглая физиономия

Доброе утро, Одесса! Несмотря на то, что времена сейчас непростые, призываем вас не унывать и этот день воскресный с позитива начинать. Например, с нашего одесского анекдота.

А сегодня мы предлагаем вашемку вниманию даже не анекдот как таковой, а целую душещипательную историю:

Одесситка тётя Соня громко и отчаянно взывает:
– Марик, иди сюда! Иди сюда, мама хочет посмотреть на тебя. Иди, я знаю, шо ты дома, я слышу твой парфюм. Это запах бесстыжей физиономии… Иди сюда, кусок недоразумения… Иди и расскажи маме иде делася твоя совесть… Я стока сил положила зря… Иди сюда, паразит! Я стока уговаривала эту Цилю… за ее фифу, а ты даже не захотел на нее смотреть… Иди сюда…. иди сюда мой сладенький. мой золотой мальчик… Не нужна нам эта иностранная замухрышка… Да, мой золотой, нам подавай эту местную с подворотни. Шо ты в ней нашел… Ну иди, я поцелую твою мохнатую мордашечку….
…И, услышав ласковые нотки в голосе хозяйки, из-под дивана вылез кот. Наглый, толстомордый, но шикарный, очень самодовольный и уверенный в себе.
– Ты мой золотой, иди мама тебя покормит…

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