Космическая экспансия украинских брендов

Как известно, даже в самые сложные времена украинцы всегда найдут повод для улыбки. И пока одни обсуждают серьезные новости, другие «запускают» в космос любимые бренды и торговые марки, а кассы самообслуживания в супермаркетах вовсю «вербуют» новых политиков. Больше подробностей – в нашей сегодняшней подборке шуток и мемов, так сказать, на злобу дня.

Актуальные события последних дней подтолкнули народных умельцев и SMM-специалистов крупных брендов к созданию настоящих шедевров. Судите сами:

Лунная заправка, украинцы шутят

Укрзализныця на Луне

Кажется, украинские компании решили не дожидаться официальных миссий и уже «застолбили» места на Луне и даже на Марсе:

Анализы на Луне

"Автора" на Луне, юмор

"Нова пошта" на Марсе

Там, где мир содрогается, украинцы продолжают заниматься своими делами:

Реакция на шахеды

Ну а вишенкой на торте стала история обычного покупателя. Пока одни годами строят политическую карьеру, терминал в «Сильпо» предлагает «приєднатися до ВР» (правда, речь о программе «Власний Рахунок», но интерфейс решил иначе). Всего один клик по кнопке «Да» на кассе – и ты уже почти под куполом:

Как попасть в Раду из Сильпо

Смеемся – значит, не сдаемся! Берегите себя и сохраняйте оптимизм!

