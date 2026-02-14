День Святого Валентина напоминает времена Вселенского потопа. Все твари разбиваются на пары и куда-то идут. Никуда не идешь? Значит Ной!

На День Святого Валентина женщина или получит подарок от мужчины, или будет пилить его за то, что не получила подарка. Но и в том и в другом случае она получит удовольствие.

Девушки, если вам станет скучно в день святого Валентина, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: «Кто, черт возьми, это такая?!»

Если сегодня ваша вторая половинка подарит вам пауэрбанк или термос — знайте, это и есть настоящая любовь 2026 года!