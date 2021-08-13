Одесский эколог показал завораживающее видео с морского дна (видео)

Известный одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский продолжает цикл наблюдений за летним Черным морем. Он снова погрузился на морское дно за волнорезом на Собачьем пляже и понаблюдал за жизнью морских обитателей.

Свои наблюдения эколог запечатлел на видео, которым поделился у себя в Facebook.

Он информирует, что как минимум с 9 августа дует достаточно сильный устойчивый северный и северо-восточный ветер.

«Такая настойчивость привела к полной замене и перемешиванию вод Одесского залива вплоть до максимальных глубин (12-14 м). Сказать, что сегодня море изумительное – ничего не сказать. Однако не исключаю, что очарование ему также придает и осознание скорого окончания сезона… И сегодня это уже совсем другое море. Оно более соленое и очень прозрачное!»,

– пишет Балинский.

Отметим, что эколог уже не в первый раз знакомит одесситов с красотой подводного мира. Так, на днях он продемонстрировал «ртутные шарики», которыми было буквально усеяно морское дно за волнорезом. Он также рассказал, что это коконы с кладкой яиц морских червей полихет. Они не представляют опасности для экосистемы, а, наоборот, являются хорошим кормом для многих видов черноморских рыб.

Но в этот раз картина изменилась:

«Наши полихеты счастливо отгуляли свадьбу и отправили свое потомство во взрослую жизнь. Мириады личинок многощетинковых червей покинули свои коконы, от которых теперь на дне не осталось и следа»

При этом Балинский показал, как выглядит кладка яиц хищного моллюска – венозной рапаны, гроздья мидий на камнях. Также здесь очень много креветки, а на глубинах от 3 метров в вечернее время часто встречается крупный краб-травянник.

«Неизменные стаи атерины черноморской и пучки водоросли кладофоры (куда же без них), однако, в прозрачной воде в лучах низкого солнца они смотрятся совсем иначе. И вдруг, под конец съёмки, как будто в качестве поощрения, на камеру выскакивает большая стая (около 30 особей) крупной кефали. Скорее всего, это кефаль-лобан, или кефаль обыкновенная (Mugil cephalus)»,

– делится эколог.

В итоге он делает вывод, что «несмотря на старания Человека, море пока еще дышит и кишит жизнью», однако, с грустью отмечает, что прибрежное дно Одесского залива все больше напоминает свалку:

«Количество стеклянных, алюминиевых бутылок и прочего мусора просто зашкаливает, хотя, надо отдать должное водолазной службе, в зоне купания его ежегодно собирают. Что касается видового разнообразия, уже безвозвратно утеряны сотни видов черноморских животных».

При этом Балинский призывает своих читателей успеть насладиться морем, пока тепло и лето.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, в пятницу, 13 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Фото: скриншот с видео Владислава Балинского