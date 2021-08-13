Температура морской воды в Одессе 13 августа: самое время «пляжиться»

Сегодня, в пятницу, 13 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению со вчерашним днем, море стало «прохладнее» на один градус, но, тем не менее, для купания вполне пригодно.

Между тем, стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по иоформации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +27+29 градусов.

Фото: 048.ua