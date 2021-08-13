Цены на газ в Европе растут с невероятной быстротой. Каждую неделю они бьют рекорды и уже достигли 555 долларов за тысячу кубометров. Такого не было с 2018 года: тогда Европу засыпало снегом, свирепствовал холодный фронт и цены взлетали еще больше.

Давайте разберемся, почему газ в Европе дорожает и как это отразится на Украине.

Почему цены в Европе растут?

Эксперты связывают это с действиями россиян. Газпром резко сократил поставки и европейцы не могут нормально подготовиться к зиме. Это создает дефицит, который многие называют искусственным. Несмотря на рекордные цены, запасы по прежнему остаются на очень низком уровне, ведь россияне не спешат увеличивать поставки. Европа движется к газовому кризису.

По мнению директора «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергея Макогона, российская компания преследуют две цели — поднять цены на газ и ускорить введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины.

И как европейские цены могут повлиять на нас?

Напрямую. Украинские цены на газ зависят от европейских. Мы ориентируемся на Европу, потому что собственных запасов газа не хватает. И хотя в 2020 году Украина сократила импорт из Европы на 38%, покупать газ все равно придется. В основном, берем у Швейцарии, Германии, Великобритании и Словакии. А из России не импортируем газ уже больше пяти лет.

На прошлой неделе максимальная цена газа на Украинской энергетической бирже достигла 18 гривен за кубометр. Что практически в 2 раза больше, чем цена в платежке для населения.

Неужели будем платить за газ в два раза больше?

Вряд ли. Всех потребителей с 1 мая автоматически перевели на годовой тариф с фиксированной ценой. Поэтому до 30 апреля 2022 года поставщик не имеет права увеличивать цену на газ. А вот те люди, кто перешел на коммерческий тариф, например месячный, могут ощутить на себе европейский газовый кризис.

Почем газ с 1 мая: изучаем тарифы и выбираем выгодный

А что насчет тарифов на отопление?

Нетрудно догадаться. Тарифы на отопление зависят от цены на газ. Мы уже рассказывали о том, что одесскую ТЭЦ передали в управление «Нафтогазу». Теперь монополист вышел на прямые поставки тепла и горячей воды для населения. Если цена в 18 гривен за кубометр газа сохранится, то правительство уже не сможет вмешаться, потому что 20 мая вступило в силу соответствующее постановление Кабмина.

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