Одесская компания обеспечивала россию компонентами для вооружений

Производство в Одессе фактически работало на российскую военную промышленность. Продукцию вывозили через третьи страны. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

Уникальное предприятие снабжало врага

Служба безопасности разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором.

Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе россии для производства лазерных прицелов для танков и высокоточных видов вооружения.

Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки.

Собственниками оказались граждане россии

Враг пытался до последнего сохранить контроль за украинской компанией, потому что в россии ее продукции нет замены. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами России, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.

Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию.

Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю украинского предприятия доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).