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Троллейбус №10 в Одессе временно курсирует до улицы Ришельевской.

Пассажиры сообщают о задержках или отсутствии троллейбуса №9.

Официальной информации о причинах изменений пока нет.

В Одессе возникли изменения в работе некоторых троллейбусных маршрутов.

Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс», троллейбусный маршрут №10 сейчас курсирует до улицы Ришельевской.

«Уважаемые пассажиры! Троллейбусный маршрут №10 курсирует до улицы Ришельевской», – говорится в сообщении предприятия.

При этом одесситы в социальных сетях сообщают о проблемах с движением троллейбуса №9. По словам горожан, они не могут дождаться транспорта на остановках.

Официального сообщения о причинах изменения работы маршрута №9 пока не поступало.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.