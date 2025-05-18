По результатам голосования жюри и зрителей австриец JJ получил 436 баллов, обогнав участницу из Израиля Юваль Рафаэль, которая получила 357 баллов.

В своей композиции «Wasted Love» 24-летний JJ (настоящее его имя Йоханнес Пич) воспел эмоции от неразделенной любви. Особого шарма его вокалу добавили оперные нотки. При этом стоит отметить, что для их создания певец, в частности, вдохновлялся творчеством российской оперной дивы – путинистки Анны Нетребко.

В пятерку финалистов также вошли Эстония, Швеция и Италия.

Группа Ziferblat, которая представила Украину с песней «Bird of pray» и выступила в финале под номером 7, получила от жюри 60 баллов. При этом самые высокие баллы 12 и 10 Украине не поставило ни одно национальное жюри. Но по итогам зрительского голосования Украина получила еще 158 баллов, собрав в сумме 218 баллов, что позволило нашим представителям попасть в «десятку», заняв 9-го место.

Всего в финале песенного конкурса в этом году участвовали исполнители от 26 стран.

Напомним, годом ранее, в шведском Мальме, Украину на «Евровидении» представлял дуэт певицы Jerry Heil и рэперши Alyona Alyona с песней «Teresa & Maria». Тогда представительницы Украины заняли на конкурсе почетное третье место из 25 выступающих стран, набрав в общей сложности 453 балла. А победу тогда одержал представитель Швейцарии Nemo.