Одесситка подняла флаг Украины на конкурсе красоты в Польше (фото)

Нашу страну поддержали все участницы. Все 69 девушек вышли на сцену в нарядах цветов национального флага Украины. При этом в руках они также держали украинские флага.

Но самый большой развернула и подняла над собой именно одесситка, которая представляла Украину на Miss Supranational-2022.

Также приглашенной гостьей была Джамала. Она исполнила легендарные треки «1944» и We Are the Champions группы Queen.

А вот победительницей этого года стала Лалела Мсване из Южной Африки.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы.

Еще новости Одессы:

В одесском cквере Гамова создали мини-Диснейленд для детей-переселенцев (видео, фото)

Джаз и не только: одесские музыканты выступили на балконе