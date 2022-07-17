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Одесситка подняла флаг Украины на конкурсе красоты в Польше (фото)

Одесситка подняла флаг Украины на конкурсе красоты в Польше (фото)

В Польше прошел финал конкурса красоты Miss Supranational-2022. На нем одесситка Диана Мироненко подняла над собой флаг Украины.

Нашу страну поддержали все участницы. Все 69 девушек вышли на сцену в нарядах цветов национального флага Украины. При этом в руках они также держали украинские флага.

Но самый большой развернула и подняла над собой именно одесситка, которая представляла Украину на Miss Supranational-2022.

Также приглашенной гостьей была Джамала. Она исполнила легендарные треки «1944» и We Are the Champions группы Queen.

А вот победительницей этого года стала Лалела Мсване из Южной Африки.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы.

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