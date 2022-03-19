Джаз и не только: одесские музыканты выступили на балконе (фото)

В субботу, 19 марта, несмотря на военное положение, одесские музыканты сыграли под открытым небом. Организаторами концерта выступили джаз клуб Перрон N7 и благотворительный фонд «Софос».

Как рассказала глава фонда Елена Бебко, главная цель команды – вместе с другими общественными организациями учредить культурный фронт, который будет собирать средства для ВСУ, Теробороны и гуманитарные нужды с помощью арт-проектов, онлайн трансляций событий, аукционов и других культурных акций.

Первой ласточкой стал концерт на балконе, который выходит на известный «Книжный рынок», поэтому слушателей было много. Под балконом поставили коробку для благотворительных взносов. А на импровизированное сцене в течение часа выступали одесские музыканты Ангелина Цаховалова, Роман Капитонов, Настя Кузмина, Александра Ковалева, Ярослав Трофимов.

Следующий концерт планируется провести на том же месте, ровно через неделю – 26 марта.

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