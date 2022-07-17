Новости Одессы и Одесской области

Над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы (фото)

Над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы (фото)

На традиционном фестивале в Венеции во время фейерверков а ночном небе запылали слова «Одесса», «Венеция», «мир». Так итальянцы выразили поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».

В Венеции состоялся ежегодный фестиваль Festa del Redentore, отмечаемый в третье воскресенье июля, в честь окончания чумы 1575-1577 годов.

Тысячи людей наблюдали, как вместе с фейерверками в небе появились слова «Одесса! Венеция! Мир!»

Одесса благодарит наших итальянских друзей за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с оккупантом!

— сказано в сообщении мэрии.

29 мая 2022года было подписано соглашение о побратимских отношениях между городами Одесса и Венеция в рамках более общего проекта «Адриатическое побратимство». В ходе церемонии на борту барки в Гранд-Канале послу Украины в Италии Ярославу Мельнику вручили «кольцо побратимства», которое теперь символизирует новый уровень отношений между городами.

Еще новости Одессы:

В Одессу доставили японские очистители воды

В Одессу прибыла гуманитарка из Германии

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить