Над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы (фото)

На традиционном фестивале в Венеции во время фейерверков а ночном небе запылали слова «Одесса», «Венеция», «мир». Так итальянцы выразили поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».
В Венеции состоялся ежегодный фестиваль Festa del Redentore, отмечаемый в третье воскресенье июля, в честь окончания чумы 1575-1577 годов.
Тысячи людей наблюдали, как вместе с фейерверками в небе появились слова «Одесса! Венеция! Мир!»
Одесса благодарит наших итальянских друзей за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с оккупантом!
— сказано в сообщении мэрии.
29 мая 2022года было подписано соглашение о побратимских отношениях между городами Одесса и Венеция в рамках более общего проекта «Адриатическое побратимство». В ходе церемонии на борту барки в Гранд-Канале послу Украины в Италии Ярославу Мельнику вручили «кольцо побратимства», которое теперь символизирует новый уровень отношений между городами.
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