Сожгли, повесили, заморили голодом: памяти жертв Холокоста в Одессе

Казни на артиллерийских складах

Перед Второй мировой войной в Одессе проживало более 200 тысяч евреев. А с началом боевых действий, когда в город потянулись беженцы из ближайших поселений, их число увеличилось еще на 140 тысяч человек.

В оккупации Одесса стала главным городом Транснистрии — области, сформированной на занятых врагом территориях Одесского, Николаевского, Винницкого регионов и части Молдавии. Большая часть этих земель со времен Российской империи входила в черту постоянной оседлости евреев.

Когда фашистские войска заняли Одессу, начались первые казни. 17 октября 1941 года в район артиллерийских складов на Люстдорфской дороге — сейчас территория площади Толбухина — начали прибывать военнопленные. Затем к ним присоединили около 10 тысяч мирных жителей — большинство из них были евреями. Узников заперли в девяти пустых пороховых складах. В течение нескольких дней многих расстреляли. А кого-то сожгли заживо — облили склады бензином и подожгли.

Повешенные и заживо сожженные

Началом Холокоста в Одессе считается 22 октября. В этот день в здании на Маразлиевской, где были расположены румынская комендатура и штаб румынской 10-й пехотной дивизии, прогремел мощный взрыв. В результате диверсии были уничтожены 67 оккупантов.

Власти ответили жестокими репрессиями. Был отдан приказ взять в заложники по одному человеку из каждой еврейской семьи. И на следующий день 19000 евреев вывели в порт и сожгли заживо. Еще 20000 отправили в село Дальник, где они были расстреляны или сожжены.

Массовые репрессии проводились и в городе. Вдоль улицы Пушкинской и Александровского проспекта с обеих сторон стояли виселицы. И многие одесситы, пережившие оккупацию, до конца своих дней не могли ходить по этим улицам. Им мерещились виселицы.

Из гетто — в лагеря смерти

Оставшиеся 40000 евреев были заключены в гетто на Слободке. Люди умирали там от холода и голода. А тех, кто решался бежать — расстреливали.

Из гетто людей отправляли в лагеря смерти: в Богдановку, Акмечетку, Доманевку, Мостовое, Виноградное.

В концлагерях у евреев отбирали ценности и одежду. Затем подводили к большой яме, ставили на колени и расстреливали.

В Акмечетке, по воспоминаниям тех, кому удалось выжить, заключенных убивали медленно. Их морили голодом. А раз в несколько дней выдавали баланду, «приправленную» всякой дрянью — а возможно, и отравой. А затем наблюдали, как изможденные люди это перенесут. Узники корчились от судорог и просили полицаев их пристрелить — чтобы не мучиться.

В Акмечетке погибло 14000 евреев, в Богдановке — 54000, Доманевке — 18000, Мостовом — 32000, Виноградном — 20000.

По оценкам историков, в лагерях смерти Одесской области нацисты убили 120000 заключенных.

На всей территории Транснистрии погибло более 260 тысяч евреев.

Березовая аллея в честь Праведников мира

В еврейском гетто на Слободке до весны 1944 года дожили около 600 человек. Большинство из них спасли, сумели спрятать одесситы. Хотя оккупационные власти за предоставление убежища евреям расстреливали.

Сегодня этих людей называют «Праведники мира». В Одесской области такое звание присвоено 203 нашим землякам. В их честь в Прохоровском сквере, где когда-то начиналась «дорога смерти», рядом с мемориалом памяти жертв Холокоста, высажена березовая аллея. Каждое дерево посажено в память о человеке, укрывавшем евреев во время оккупации.

Сегодня свидетели Холокоста вновь столкнулись с ужасами войны. И после освобождения украинских городов от рашистов там находят места массовых расстрелов, братские могилы, пыточные камеры.

На оккупированных территориях захватчики создают фильтрационные лагеря. Загнанных туда украинцев нередко принудительно депортируют в депрессивные регионы России.

Фашистские преступники, обвиненные в геноциде евреев, на суде в Нюрнберге были осуждены Международным военным трибуналом. Рашисты, виновные в преступлениях против украинского народа, также не должны уйти от ответа.



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