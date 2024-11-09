Умер известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков

Трагическую новость сообщил на своей странице в Facebook бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

«С глубокой болью воспринял новость о потере нашего друга и коллеги Вячеслава Узелкова… Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, всегда отдавал себя полностью своему делу. Его жажду к победе, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верен украинскому спорту. Светлая память тебе, Слава», – говорится в сообщении.

Отчего умер Вячеслав Узелков

Причину смерти боксера пока не сообщили. Однако, как известно, у него давно были проблемы со здоровьем, а в 2012 году Узелков даже перенес инсульт.

В феврале этого года спортсмен рассказывал, что из-за своего прошлого он стал человеком с инвалидностью.

В конце марта Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле он перенес сложную операцию на сердце и проходил реабилитацию.

Кто такой Вячеслав Узелков

Вячеслав Узелков родился в Виннице. Он начал заниматься боксом с 1987 года. Первый бой Узелкова прошел в октябре 2004 года. Его карьера стремительно пошла вверх, и уже в 2007 году он получил первый титул. Тогда Узелков победил россиянина Артема Вичкина.

Затем боксера ждало немало побед и титулов. За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых 30 выиграл. 19 раз побеждал досрочно.

9 ноября 2013 года в Киеве боксер одержал победу нокаутом в бою против американца Джейдона Кодрингтона и завоевал титул интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе.

12 апреля 2014 года Узелков провел последний в своей карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

После этого боксер сосредоточился на работе телеведущем. Он был членом жюри на шоу «Україна має талант», а со своей бывшей женой Мариной Боржемской работал на проекте «Зважені та щасливі».

В 2020 году Узелков пытался стать мэром Винницы. Он баллотировался от ныне запрещенной пророссийской «ОПЗЖ». В итоге набрал 4%, заняв 4-е место.

В браке с Боржемской спортсмен прожил более 20 лет. Марина родила от него двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию. В 2021 году пара сообщила о разводе.

Напомним, 28 октября ушел из жизни известный в Одессе бизнесмен и меценат, основатель строительной корпорации «Kadorr Group» Аднан Киван.

А 8 сентября в россии умер основатель, бессменный ведущий разных лиг и президент Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

Фото ТСН