Ключевые моменты:

Масштабы разрушений: повреждены сотни квартир в трех районах Одессы.

В Приморском закрыто 80% окон; в других районах – крыши, окна, помощь с документами для матпомощи.

Пострадавшие: 14 травмированных, 5 до сих пор в больницах, 2 погибших.

Разыскивают родственников 9-летнего мальчика, потерявшего маму и жилье.

Последствия массированной атаки на Одессу 28 марта

По информации прессслужбы Одесского городского совета, последняя вражеская атака повлекла за собой повреждение жилых домов в трех районах города.

В Приморском районе зафиксированы повреждения в 23 домах: 513 квартир и 1058 окон. За два дня закрыто около 80% оконных проемов, в том числе и в административных зданиях. В настоящее время работа оперативных штабов завершена, прием документов осуществляется непосредственно в районной администрации.

В Киевском районе повреждены 11 частных домов. Жителям предоставлена ​​помощь во временном закрытии крыш и оконных проемов.

В Хаджибейском районе повреждения получили 10 многоэтажных и 4 частных дома. В настоящее время закрыто 142 окна, а жители получают помощь в оформлении документов для получения материальной поддержки из городского бюджета.

Следует отметить, что пять человек, пострадавших в результате российской атаки на Одессу 28 марта, продолжают лечение в больницах. Среди них – один ребенок. В общей сложности, в тот день травмировались 14 человек, среди них — 9-летний мальчик, пятеро женщин в возрасте 29–87 лет и пятеро мужчин в возрасте 42–80 лет. В результате атаки погибла 36-летняя женщина и 34-летний мужчина.

Напомним, что весь город разыскивает родственников мальчика, который в результате массированной атаки российских дронов на Одессу 28 марта потерял жилье и маму. В настоящее время мальчик находится в больнице под наблюдением врачей и психологов.