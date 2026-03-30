Ключевые моменты:
- Масштабы разрушений: повреждены сотни квартир в трех районах Одессы.
- В Приморском закрыто 80% окон; в других районах – крыши, окна, помощь с документами для матпомощи.
- Пострадавшие: 14 травмированных, 5 до сих пор в больницах, 2 погибших.
- Разыскивают родственников 9-летнего мальчика, потерявшего маму и жилье.
Последствия массированной атаки на Одессу 28 марта
По информации прессслужбы Одесского городского совета, последняя вражеская атака повлекла за собой повреждение жилых домов в трех районах города.
В Приморском районе зафиксированы повреждения в 23 домах: 513 квартир и 1058 окон. За два дня закрыто около 80% оконных проемов, в том числе и в административных зданиях. В настоящее время работа оперативных штабов завершена, прием документов осуществляется непосредственно в районной администрации.
В Киевском районе повреждены 11 частных домов. Жителям предоставлена помощь во временном закрытии крыш и оконных проемов.
В Хаджибейском районе повреждения получили 10 многоэтажных и 4 частных дома. В настоящее время закрыто 142 окна, а жители получают помощь в оформлении документов для получения материальной поддержки из городского бюджета.
Следует отметить, что пять человек, пострадавших в результате российской атаки на Одессу 28 марта, продолжают лечение в больницах. Среди них – один ребенок. В общей сложности, в тот день травмировались 14 человек, среди них — 9-летний мальчик, пятеро женщин в возрасте 29–87 лет и пятеро мужчин в возрасте 42–80 лет. В результате атаки погибла 36-летняя женщина и 34-летний мужчина.
Напомним, что весь город разыскивает родственников мальчика, который в результате массированной атаки российских дронов на Одессу 28 марта потерял жилье и маму. В настоящее время мальчик находится в больнице под наблюдением врачей и психологов.