Одеські медики розповіди декілька фактів про імунітет та вакцинацію

Про це пише пресслужб Одеської міської ради.

Імунітет являє собою механізм природного захисту організму від чужорідних агентів, до яких відносяться: бактерії, віруси, алергени, пухлинні клітини.

Імунітет поділяється на вроджений і набутий. На вроджений імунітет дитини впливає стан здоров’я майбутніх батьків, а також спосіб життя жінки під час вагітності. Увагу імунній системі дитини потрібно приділяти з моменту її народження, а ще краще – на етапі планування вагітності.

Деякий час після народження дитина знаходиться під імунним захистом, який вона отримав від матері через плаценту, а пізніше – при харчуванні материнським молоком. З перших днів життя і до двох років, відповідно до рекомендацій ВООЗ, слід практикувати грудне вигодовування. Материнське молоко захищає малюка від багатьох захворювань, зміцнює імунітет і сприяє міцному здоров’ю.

Набутий імунітет поділяється на природний (формується в результаті перенесених захворювань) і штучний (виробляється після вакцинації). Вакцинація є оптимальним способом набути захист від керованих інфекцій, не піддаючи організм тяжкості хвороб і ризику серйозних ускладнень.

10 фактів про вакцинацію і імунітет:

1. Вакцинація є засобом формування специфічного імунітету та ефективним сучасним методом профілактики інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, тривалість життя у світі підвищилася завдяки двом факторам: чистій питній води і вакцинації.

2. Загартовування, правильне харчування, заняття фізкультурою, дотримання режиму дня й інші фактори здорового способу життя зміцнюють загальні захисні сили організму, але не захистять дитину від хвороби при контакті зі збудником дифтерії або кору. Тільки щеплення забезпечують дієвий захист від керованих інфекцій.

3. До Національного календаря щеплень в Україні входить вакцинація проти 10-ти інфекцій: туберкульозу, гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту та гемофільної інфекції. У міських медзакладах Одеси, які проводять вакцинацію, є в наявності вакцини проти всіх цих захворювань. Вакцинація відповідно до Національного календаря входить у гарантований пакет медичної допомоги на первинному рівні і надається безкоштовно після підписання декларації з сімейним лікарем або педіатром.

4. Крім вищевказаних, існують додаткові рекомендовані щеплення, вакцини для яких купуються пацієнтом самостійно. Це щорічна вакцинація від грипу, а також щеплення проти ротавірусу, вітряної віспи, пневмококової інфекції, вірусу папіломи людини.

5. Вакцинація потрібна не тільки дітям, а й дорослим. Так, кожні десять років дорослим необхідна ревакцинація від дифтерії і правця. Її можна безкоштовно пройти у сімейного лікаря, з яким підписано декларацію.

6. Вакцинація завдає шкоди імунітету, тоді як багато перенесені захворювання, наприклад, кір, можуть викликати серйозне тривале пригнічення імунного захисту, роблячи людину сприйнятливою до інших інфекцій.

7. Інфекційні захворювання можуть не тільки важко протікати і викликати серйозні ускладнення під час хвороби, аж до фатального результату, але й приводити до віддалених тяжких наслідків для здоров’я. Так, перенесений кір може через кілька років стати причиною розвитку склерозуючого паненцефаліту, який є невиліковним захворюванням і може привести до деменції.

8. Вакцинація не “перевантажує» імунну систему, не послаблює здатність організму протистояти іншим захворюванням і безпечна під час сезонного підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

9. Якщо у людини є гострі запальні захворювання, вакцинацію тимчасово відкладають до одужання. Діти з алергією так само переносять вакцинацію, як і діти без алергії, тому в стані ремісії вакцинація може і повинна бути їм проведена.

10. Для формування колективного імунітету і запобігання спалахам керованих інфекцій необхідно охопити населення щепленнями на рівні 95% і більше. Такий рівень вакцинації захищає від розповсюдження інфекцій навіть той невеликий відсоток людей, які не виробили імунну відповідь на введення вакцини або мають медичні протипоказання до вакцинації.

Фото: ОМР

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