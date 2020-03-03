ДТП в Одесской области унесло жизнь автомобилиста

Об этом сообщила пресс-служба облГУНП.

На тамошней дороге водитель автомобиля “ВАЗ” выехал на встречную полосу.

В результате он столкнулся с ехвашим навстречу «Renault».

В аварии погиб 31-летний водитель “ВАЗа”. Он скончался от травм по пути в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Фото: ГУНП в Одесской области

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