fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині чоловіку призначили 40 годин громадських робіт за знущання над синами

На Одещині чоловіку призначили 40 годин громадських робіт за знущання над синами

30-річного правопорушника зобов’язали пройти корекційну програму та призначили покарання у вигляді сорока годин громадських робіт.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Із заявою про знущання батька над синами восьми та дев’яти років до Ізмаїльського відділу поліції звернулася мати хлопчиків.

В ході перевірки з’ясувалося, що заявниця живе з трьома неповнолітніми дітьми та колишнім чоловіком. У той день 30-річний батько прийшов додому нетверезим та почав кричати на синів, які гралися. Крики перейшли на нецензурну лайку, а потім чоловік ще й штовхнув одного з хлопчиків. Мати в цей час була на роботі, і про те, що сталося, їй розповіла нянька, яка наглядала за дітьми.

– Чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство над дружиною. У минулому році дільничні склали на нього два протоколи. Цього разу працівники ювенальної поліції зібрали матеріали, які підтверджують факт насильства, та склали протокол за ч.2 ст.173-2 КУпАП. Матеріали спрямували до Ізмаїльського суду, який, враховуючи, що правопорушення вчинено повторно, призначив дебоширу покарання у вигляді громадських робіт строком 40 годин та зобов’язав пройти корекційну програму, – розповіла старша інспекторка ювенальної превенції Ізмаїльського ВП Ольга Владичко.

Фото: Zik.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить