На Одещині чоловіку призначили 40 годин громадських робіт за знущання над синами

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Із заявою про знущання батька над синами восьми та дев’яти років до Ізмаїльського відділу поліції звернулася мати хлопчиків.

В ході перевірки з’ясувалося, що заявниця живе з трьома неповнолітніми дітьми та колишнім чоловіком. У той день 30-річний батько прийшов додому нетверезим та почав кричати на синів, які гралися. Крики перейшли на нецензурну лайку, а потім чоловік ще й штовхнув одного з хлопчиків. Мати в цей час була на роботі, і про те, що сталося, їй розповіла нянька, яка наглядала за дітьми.

– Чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство над дружиною. У минулому році дільничні склали на нього два протоколи. Цього разу працівники ювенальної поліції зібрали матеріали, які підтверджують факт насильства, та склали протокол за ч.2 ст.173-2 КУпАП. Матеріали спрямували до Ізмаїльського суду, який, враховуючи, що правопорушення вчинено повторно, призначив дебоширу покарання у вигляді громадських робіт строком 40 годин та зобов’язав пройти корекційну програму, – розповіла старша інспекторка ювенальної превенції Ізмаїльського ВП Ольга Владичко.

Фото: Zik.ua

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