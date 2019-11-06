Одеська область у антирейтингу за кількістю нападів на журналістів

Загалом за 10 місяців цього року спільний моніторинг НСЖУ та правозахисних організацій зафіксував 60 нападів на журналістів в Україні.

При цьому у 9 випадках агресію проявляли депутати і чиновники, а у трьох – силовики.

Про це повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко.

– Антилідери, які, на жаль, уже третій рік поспіль зберігають свої позиції за кількістю нападів на журналістів: це – Київ та Київська область, де цього року зафіксовано 17 інцидентів, та Одеська область – 11, – зауважує Томіленко.

Інша організація медійників «Інститут масової інформації» у свою чергу зафіксувала 19 випадків побиття журналістів та 90 випадків перешкоджання їхній діяльності від початку 2019 року.

Іноземні журналісти також усе ще відчувають ризики під час своєї роботи в Україні, говорить експертка зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека» Тетяна Попова. Її нещодавно обрали до тимчасової Громадської ради зі свободи слова при Офісі президента.

– По-перше, йдеться про оприлюднення персональних даних іноземних журналістів на сайті «Миротворець», які досі доступні всім охочим. Друга проблема, що випливає із першої, закиди і булінг, як мінімум, вербальне переслідування у соцмережах цих іноземних журналістів. І по-третє, недостатнє надання інформації органами влади журналістам, – каже Попова.

Фото: 5 канал