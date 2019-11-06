Пошматувало ворота та фасад: на Одещині вночі вибухнула граната на подвір’ї чоловіка

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5.
Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.
Близько другої години ночі від 54-річного жителя села Градениці до поліції надійшло повідомлення про те, що у його дворі вибухнув якийсь предмет, що кинули невідомі.
На місце події були скеровані співробітники Біляївського відділу поліції, слідчо-оперативна група ГУНП, кінологи та вибухотехніки.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав – пошкоджено ворота та фасад будинку.
За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5. Вилучені її залишки направлені на експертне дослідження.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються обставини події та причетні до неї особи.
Фото: ingeneryi.info