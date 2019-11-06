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Новости Одессы и Одесской области

Пошматувало ворота та фасад: на Одещині вночі вибухнула граната на подвір’ї чоловіка

Пошматувало ворота та фасад: на Одещині вночі вибухнула граната на подвір’ї чоловіка

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Близько другої години ночі від 54-річного жителя села Градениці до поліції надійшло повідомлення про те, що у його дворі вибухнув якийсь предмет, що кинули невідомі.

За словами власника будинку, вибухівку на подвір’я кинули невідомі.

На місце події були скеровані співробітники Біляївського відділу поліції, слідчо-оперативна група ГУНП, кінологи та вибухотехніки.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав – пошкоджено ворота та фасад будинку.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5. Вилучені її залишки направлені на експертне дослідження.

Ймовірно, вибухнула граната РГД-5.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються обставини події та причетні до неї особи.

Фото:  ingeneryi.info

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