Пошматувало ворота та фасад: на Одещині вночі вибухнула граната на подвір’ї чоловіка

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Близько другої години ночі від 54-річного жителя села Градениці до поліції надійшло повідомлення про те, що у його дворі вибухнув якийсь предмет, що кинули невідомі.

На місце події були скеровані співробітники Біляївського відділу поліції, слідчо-оперативна група ГУНП, кінологи та вибухотехніки.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав – пошкоджено ворота та фасад будинку.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5. Вилучені її залишки направлені на експертне дослідження.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються обставини події та причетні до неї особи.

Фото: ingeneryi.info