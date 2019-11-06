Сохранить жизнь при ДТП: на дорогах Одесской области устанавливают демпферные устройства

Восемь демпферных систем уже установлены на трассах региона.

Как пояснили в Службе автомобильных дорог Одесской области, демпферная система – амортизационный устройство, которое необходимо для минимизации последствий ДТП. Оно помогает предупредить гибель людей. Такие системы, в случае столкновения с ними автомобиля, сгибаются как “гармошка”, тем самым гася силу удара.

Две демпферные системы теперь появились на магистрали М-05 Киев-Одесса, две – на дороге М-28 Одесса-Южный, и еще четыре – на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

На дорогах Одеської області вже влаштовано 8 демпферних систем. На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса – 2 шт.М-28 Одеса-Южний, з під’їздами (обхід м.Одеси) – 2 шт.М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог) – 4 шт.Нагадаємо, що демпферна система – амортизаційний пристрій, що слугує для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей. Поглинання енергії при лобовому ударі досягається за рахунок поступової деформації поглинаючих елементів системи. І головне – не прошиває машину наскрізь. Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 4. November 2019

Фото: auto.24tv.ua

Видео: Служба автомобильных дорог