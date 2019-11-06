fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Сохранить жизнь при ДТП: на дорогах Одесской области устанавливают демпферные устройства

Сохранить жизнь при ДТП: на дорогах Одесской области устанавливают демпферные устройства

Восемь демпферных систем уже установлены на трассах региона.

Как пояснили в Службе автомобильных дорог Одесской области, демпферная система – амортизационный устройство, которое необходимо для минимизации последствий ДТП. Оно помогает предупредить гибель людей. Такие системы, в случае столкновения с ними автомобиля, сгибаются как “гармошка”, тем самым гася силу удара.

Две демпферные системы теперь появились на магистрали М-05 Киев-Одесса, две – на дороге М-28 Одесса-Южный, и еще четыре – на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

На дорогах Одеської області вже влаштовано 8 демпферних систем. На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса – 2 шт.М-28 Одеса-Южний, з під’їздами (обхід м.Одеси) – 2 шт.М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог) – 4 шт.Нагадаємо, що демпферна система – амортизаційний пристрій, що слугує для мінімізації наслідків ДТП та збереження життя людей. Поглинання енергії при лобовому ударі досягається за рахунок поступової деформації поглинаючих елементів системи. І головне – не прошиває машину наскрізь.

Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 4. November 2019

Фото: auto.24tv.ua

Видео: Служба автомобильных дорог

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить