Очереди за паспортами, отмененные авиарейсы и необычная акция в парке: главные события Одессы за 17 февраля

Депутат-«шариец» угодил в скандал, волна COVID-19 медленно идет на спад, а одесситы выстраиваются в очереди за загранпаспортами… Этими и не только событиями запомнился «Одесской жизни» четверг, 17 февраля 2022 года.

В Одесской области накануне зафиксировали 1970 новых случаев коронавируса. Между тем, если неделю назад заболевших было в 10 раз больше, чем выздоровевших, то теперь соотношение 2:1. Так что волна болезни идет на спад.

А в Одесском областном Центре социально значимых болезней открылся новый пункт вакцинации против COVID-19.

Полиция открыла уголовное дело в отношении депутата Одесского городского совета от «Партии Шария» Ильи Фреймана. Его обвинили в надругательстве над государственным символом Украины.

А депутаты Болградского райсовета не поддержали программу теробороны.

Также стало известно, что в миграционной службе Одесской области и в одесском отделении предприятия «Документ» с нового года выстраиваются большие очереди. Люди массово приходят для оформления загранпаспортов.

В то же время лоукостер Bees Airline отменяет рейсы из Одессы.

А еще мы узнали, как меняется Привоз и как обустраивают парковку на Александровском проспекте, на участке между улицами Базарной и Успенской.

И напомним: в субботу, 19 февраля 2022 года, в одесском Дюковском парке состоится экологическая Всеукраинская акция «Считаем птиц вместе!»

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