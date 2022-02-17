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На одесском Александровском проспекте обустраивают новую парковку со старинной брусчаткой (фото)

На одесском Александровском проспекте обустраивают новую парковку со старинной брусчаткой (фото)

На Александровском проспекте, на участке между улицами Базарной и Успенской, закипели работы по обустройству парковки. Современная покрытие сочетается с историческим – тут вам и гранитная плитка, и старинная брусчатка.

Рецепты

Такое обустройство парковки депутат Одесского горсовета Петр Обухов назвал «внедрением новых стандартов ремонта дорог в Одессе».

Александровский проспект, брусчатка2

Над чем же именно сейчас трудятся на этом месте рабочие?

Сейчас идет ремонт участка Александровского проспекта между Старобазарным сквером и Успенской улицей. Там организовывают два кармана парковки. Для того, чтобы водители понимали, что это карман для параллельной парковки, его специально выделяют брусчаткой,

– сообщает депутат.

Откуда одесская брусчатка из «раньшего времени»? Петр Обухов поясняет, что сюда ее привезли со складов коммунального предприятия «Городские дороги».

Как сегодня выглядит этот участок – смотрите на наших фото:

Александровский проспект, брусчатка3
Александровский проспект, брусчатка
Александровский проспект, брусчатка4
Александровский проспект, брусчатка5
Александровский проспект, брусчатка6
Александровский проспект, брусчатка7
Александровский проспект, брусчатка8
Александровский проспект, брусчатка9
Александровский проспект, брусчатка10

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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