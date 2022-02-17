На одесском Александровском проспекте обустраивают новую парковку со старинной брусчаткой (фото)

На Александровском проспекте, на участке между улицами Базарной и Успенской, закипели работы по обустройству парковки. Современная покрытие сочетается с историческим – тут вам и гранитная плитка, и старинная брусчатка.
Такое обустройство парковки депутат Одесского горсовета Петр Обухов назвал «внедрением новых стандартов ремонта дорог в Одессе».
Над чем же именно сейчас трудятся на этом месте рабочие?
Сейчас идет ремонт участка Александровского проспекта между Старобазарным сквером и Успенской улицей. Там организовывают два кармана парковки. Для того, чтобы водители понимали, что это карман для параллельной парковки, его специально выделяют брусчаткой,
– сообщает депутат.
Откуда одесская брусчатка из «раньшего времени»? Петр Обухов поясняет, что сюда ее привезли со складов коммунального предприятия «Городские дороги».
Как сегодня выглядит этот участок – смотрите на наших фото:
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