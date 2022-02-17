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Депутаты Болградского райсовета не поддержали программу теробороны

Депутаты Болградского райсовета не поддержали программу теробороны

16 февраля состоялась внеочередная сессия Болградского райсовета. Депутаты должны были рассмотреть и утвердить программу национального сопротивления и территориальной обороны. Но они не смогли этого сделать.

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Об этом сообщили в пресс-службе Болградской районной государственной администрации.

Всего в райсовете 42 депутата. На сессию явились только 28 из них. И хотя большинство присутствующих программу поддержали (20 из 28), голосов все равно не хватило.

Проект решения предусматривал выделить на тероборону 1,27 млн. грн из районного бюджета. Эти деньги должны были пойти на материальное обеспечение новосозданной структуры.

Не поддержали районные депутаты и обращение к жителям о «недопущении распространения дезинформации, гибридной провокации и расшатывании политической ситуации внутри страны». В нем людей призывали не распространять панику и поддерживать воинов.

Напомним, что 15 февраля прошли внеочередные сессии Одесского городского и областного советов. На них депутаты выразили поддержку украинской армии и выделили средства на развитие территориальной обороны .

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Редакция ПРОФИЛЬ

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