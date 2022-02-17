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Одесситы выстраиваются в очереди за загранпаспортами

Одесситы выстраиваются в очереди за загранпаспортами

В миграционной службе Одесской области и в одесском отделении предприятия «Документ» с нового года выстраиваются большие очереди. Люди массово приходят для оформления загранпаспортов.

Рецепты

О том, что на выездные документы из страны в последнее время наблюдается повышенный спрос, подтвердили и чиновники миграционной службы.

«По сравнению с прошлым годом количество оформленных в управлении документов для выезда за границу выросло вдвое. В 2021 году с 1 января по 15 февраля выдали 9 566 паспортов, в этом году – вдвое больше,

— сообщила начальник миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

Рост спроса на оформление загранпаспортов связывают с угрозой вторжения российской армии в Украину. Оформление несрочного загранпаспорта сейчас стоит 733 грн, срочного – 1085 грн. Это в миграционной службе и центрах админ услуг. В ГП документ дополнительно еще придётся уплатить 480 грн за услуги предприятия.

Причем сами одесситы не спешат признаваться в том, что намерены уехать из-за возможных боевых действий на территории Украины в случае, если вторгнется российская армия. И причиной заказа загранпаспорта называют желание съездить ненадолго на курорт с семьей или просто сделать загранпаспорт для ребенка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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