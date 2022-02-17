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Коронавирус в Одесской области 17 февраля: больных уже более 70 тысяч, смертность тоже растет

Коронавирус в Одесской области 17 февраля: больных уже более 70 тысяч, смертность тоже растет

По статистическим данным на утро 17 февраля 2022 года в Одесском регионе продолжается рост числа больных. Растет и смертность. При этом темпы прироста падают, а выздоровевших все больше с каждым днем. Если неделю назад заболевших было в 10 раз больше, чем выздоровевших, то теперь соотношение 2:1. Так что волна болезни идет на спад.

Коронавирус в Одесской области 17 февраля

Рецепты

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 1970 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 2847.

За прошлый день от последствий коронавирусной болезни умер 21 человек. (Днем ранее сообщалось про 19 смертей). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5850 жизней.

Выздоровели 782 больных за сутки (вчера 550). Продолжают болеть 70159 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 17 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 33330 новых случая заражения COVID-19 против 31513 днем ранее.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 259 больных (днем ранее — 310). А всего с начала пандемии умерли 103824 украинца.

При этом выздоровел за сутки 27441 больной (днем ранее –  27684). Продолжает болеть 666681 житель нашей страны.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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