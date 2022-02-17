В Дюковском парке Одессы посчитают птиц – что за акция?

В субботу, 19 февраля 2022 года, в одесском Дюковском парке состоится экологическая Всеукраинская акция «Считаем птиц вместе!», которую организует Фонд защиты биоразнообразия Украины.
Как сообщают организаторы мероприятия, цель данной акции – массовый учет птиц (бердвочинг) в городах Украины. Она проводится в рамках ежегодного международного мероприятия Big backyard bird count, которое состоится уже в 25-й раз подряд. В 2021 году рекордное количество участников, 300 тысяч человек со всего мира, приняли участие в идентификации 6436 видов птиц.
А в этом году, к популярному мероприятию могут приобщиться и украинцы.
В одесском Дюковском парке опытный бердвочер и фотограф проведет учет птиц и интересную экскурсию.
По словам организаторов, все наблюдения волонтеров будут добавлены в глобальную базу данных, и поэтому это хорошая возможность внести свой вклад в защиту природы и поддержание биоразнообразия Украины.
- Место встречи: Дюковский парк, у озера с островком-крепостью.
- Время встречи: 9:30.
- Начало экскурсии: 10:00.
Больше подробностей можно узнать здесь.
Ранее мы рассказывали, какие бесплатные мероприятия ждут одесситов 16 и 17 февраля.
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Фото с Facebook-страницы Фонда защиты биоразнообразия Украины
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