В Дюковском парке Одессы посчитают птиц – что за акция?

В субботу, 19 февраля 2022 года, в одесском Дюковском парке состоится экологическая Всеукраинская акция «Считаем птиц вместе!», которую организует Фонд защиты биоразнообразия Украины.

Как сообщают организаторы мероприятия, цель данной акции – массовый учет птиц (бердвочинг) в городах Украины. Она проводится в рамках ежегодного международного мероприятия Big backyard bird count, которое состоится уже в 25-й раз подряд. В 2021 году рекордное количество участников, 300 тысяч человек со всего мира, приняли участие в идентификации 6436 видов птиц.

А в этом году, к популярному мероприятию могут приобщиться и украинцы.

В одесском Дюковском парке опытный бердвочер и фотограф проведет учет птиц и интересную экскурсию.

По словам организаторов, все наблюдения волонтеров будут добавлены в глобальную базу данных, и поэтому это хорошая возможность внести свой вклад в защиту природы и поддержание биоразнообразия Украины.

Место встречи: Дюковский парк, у озера с островком-крепостью.

Время встречи: 9:30.

Начало экскурсии: 10:00.

Больше подробностей можно узнать здесь.

Ранее мы рассказывали, какие бесплатные мероприятия ждут одесситов 16 и 17 февраля.

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Фото с Facebook-страницы Фонда защиты биоразнообразия Украины

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