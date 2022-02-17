Новости Одессы и Одесской области

Лоукостер Bees Airline отменил три сегодняшних рейса из Одессы

Отменены рейсы: 7В203 Одеса — Прага, 7В204 Прага — Одесса и 7В104 Одеса — Киев. Их пассажирам авиакомпания предлагает на выбор возврат денег или доставку другими рейсами с пересадкой.

Рецепты

О причине отмены в авиакомпании не сообщают, но ранее появилась информация, что лизингодатели потребовали от украинского Bees Airline вывезти все 4 «Боинга» авиакомпании за пределы Украины.

Вернуть самолеты в Украину будет позволено после деэскалации военного конфликта.

И хотя правительство Украины взяло страховые риски на себя, это не изменило позицию компании, владеющей самолетами.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что украинский лоукостер Bees Airline вынужден отдать лизингодателям все свои самолеты. Те потребовали вывезти их за пределы Украины. Лизингодатели позволят вернуть «Боинги» в Украину после деэскалации военного конфликта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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