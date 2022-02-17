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Как меняется одесский Привоз? (фото)

Как меняется одесский Привоз? (фото)

На одесском Привозе продолжаются обновления. И пока основные новости сегодня касаются того, что происходит вокруг самого известного одесского рынка, сам Привоз так видоизменяется, что если вы давно на нем не были, самое время здесь побывать. А то придете однажды – не узнаете.

Рецепты

Новшества на одесском Привозе продолжаются. Давно снесены обувные ряды, теперь уже и рыбные ряды переехали по новому «адресу». Перед этим мы знакомились с обновлениями на рынке – новой аркой и торговыми павильонами «новейшего» образца, которых на Привозе становится все больше и больше.

Между тем, работы продолжают кипеть. Одновременно с демонтажем рыбных рядов, на месте которых будет парковка, на Привозе снесли и целый ряд торговых будок со стороны Новощепного ряда. В них торговали самыми разными товарами, место называли «галантерейкой».

Это место теперь ограждено. Здесь идет расчистка территории, и в будущем появятся все те же новые торговые павильоны.

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Привоз, реконструкция5
Привоз, реконструкция6

Любопытно, что и само понятие «обувные ряды» Привоза уже трансформировалось.

Если раньше каждый указывал туда, где выстраивались рядами тесные будки с обувью, то теперь вам укажут на те самые новые торговые павильоны, в которых торгуют обувью.

То есть, «галантерейный товар» (не только обувь, но и одежду, головные уборы, сумки) теперь можно приобрести в павильонах, которые выстроились целыми рядами ближе к Екатерининской.

Здесь же, среди новых торговых павильонов, уже просматривается и обновленный (по сути – новый) подземный переход. Пока закрыт. Но через «просвет» можно разглядеть, что это уже совсем не та активно-торговая «подземка», которая в свое время после закрытия превратилась в мусорник.

Привоз, реконструкция7

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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