Ключевые моменты:

Масштабные оползни в Санжийке: берег разрушается, обвалы разрастаются.

Глубокие трещины, куски земли сползают в Черное море, волны подмывают склоны.

Почва отделилась на несколько метров; глинистые склоны уязвимы к волнам и дождям.

Дома у обрыва под угрозой: требуется укрепление берега.

Жуткие кадры из Одесщины

В селе Санжийка в Одесской области продолжаются масштабные оползни вдоль побережья. В общем, береговая линия активно разрушается, обвалы разрастаются, появляются глубокие расколы и большие куски земли, сползающие прямо в Черное море, а волны все ближе подступают к склонам, усиливая эрозию. В определенных зонах почва отделилась уже на несколько метров от основной массы.

Добавим, что глинистый состав почвы делает склоны уязвимыми к волнам, дождям и подмываниям, из-за чего такие явления здесь повторяются регулярно, но сейчас процесс набирает обороты.

Стоит отметить, что дома, расположенные вблизи обрыва, оказываются под прямой угрозой с каждым новым смещением. Соответственно без мер по укреплению берега разрушение неизбежно будет прогрессировать.

Напомним, что Санжийка, это одно из самых нестабильных побережий Черного моря с глинистыми кручами, ежегодно отступающими под влиянием волн и подземных вод. Сложные течения создают опасные водовороты, но живописные пейзажи, которые привлекают туристов и съемочные группы, несмотря на предупреждение об обрывах.

К слову, летом 2023 года оползень на пляже Фонтанка-2 засыпал отдыхающих. Тогда погиб 10-летний мальчик.

Читайте также: Оползни могут уничтожить популярный курорт Одесской области