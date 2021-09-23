Новости Одессы и Одесской области

Обязательная вакцинация и студенты на дистанционке: главные новости Одессы за 22 сентября

Обязательная вакцинация и студенты на дистанционке: главные новости Одессы за 22 сентября

В среду, 22 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

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Неустановленные лица обстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Автоматная очередь прошила автомобиль. Ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Министерство здравоохранения хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

В мэрии Одессы назвали школы и детские сады, в которых от коронавируса привиты менее 80% персонала. По закону такие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или временно прекратить работу.

Между тем, стало известно, что сегодня и завтра, 23 и 24 сентября, в Одессе будут работать очно все школы и детские сады.

А вот все вузы Одесской области с сегодняшнего дня уходят на дистанционное обучение.

В Одессе прошли два тендера на ремонт улицы Центральный аэропорт. Большие изменения ждут участки дороги перед въездом на территорию нового терминала и на пересечении с Овидиопольской дорогой.

С этой недели на участке Люстдорфской дороги будет организовано реверсивное движение. Сейчас там устанавливают реверсивные светофоры, знаки дорожного движения и наносят соответствующую дорожную разметку.

На этом месте побывал наш фотокорреспондент и понаблюдал за дорожной ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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