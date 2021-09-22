Все вузы Одесской области должны уйти на дистанционное обучение

С завтрашнего дня, 23 сентября, все вузы Одесской области уходят на дистанционную форму обучения, поскольку ни в одном учебном заведении нет 80% привитых от COVID-19 преподавателей.

Об этом сообщил глава департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Что касается профтехучилищ и колледжей, то работать очно сейчас могут только 7 ПТУ и 5 учреждений профессионального предвысшего образования.

Также, по данным Лончака, из 788 школ региона работать в очном формате могут 322, в том числе 173 школы территориальных громад области, 104 одесских, 17 специальных заведений, 26 частных и два учреждения других ведомств.

Глава департамента образования напоминает, что требование о 80% привитых педагогов не распространяется на учреждения дошкольного и специального образования, а также на 1-4 классы обычных школ.

⚡‼️Гаряча новина! Щойно на засіданні КМУ прийнято рішення запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів у тих… Опубликовано Олександром Лончаком Среда, 22 сентября 2021 г.

Ранее глава департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич сообщила, что в четверг и пятницу, 23 и 24 сентября, в Одессе будут работать очно все школы и детские сады.

Напоминаем, с завтрашнего дня, 23 сентября, Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.

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