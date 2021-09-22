Под Киевом расстреляли машину помощника Зеленского

Неустановленные лица расстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Автоматная очередь прошила автомобиль. Ранен водитель, сам Шефир не пострадал.
О покушении сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Инцидент произошел в Киевской области по дороге между селами Лесники и Ходосовка.
Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы.
На место происшествия вместе с руководством Нацполиции выехала и генпрокурор Ирина Венедиктова.
Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
Генпрокурор отметила, что другие подробности и комментарии будут позже, после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.
Фото из facebook Ирины Венедиктовой