Под Киевом расстреляли машину помощника Зеленского

Неустановленные лица расстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Автоматная очередь прошила автомобиль. Ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

О покушении сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Инцидент произошел в Киевской области по дороге между селами Лесники и Ходосовка.

Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы.

На место происшествия вместе с руководством Нацполиции выехала и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Генпрокурор отметила, что другие подробности и комментарии будут позже, после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

Фото из facebook Ирины Венедиктовой