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Под Киевом расстреляли машину помощника Зеленского

Под Киевом расстреляли машину помощника Зеленского

Неустановленные лица расстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Автоматная очередь прошила автомобиль. Ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

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О покушении сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Инцидент произошел в Киевской области по дороге между селами Лесники и Ходосовка.

Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы.

На место происшествия вместе с руководством Нацполиции выехала и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Генпрокурор отметила, что другие подробности и комментарии будут позже, после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

 

Фото из facebook Ирины Венедиктовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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