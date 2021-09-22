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На Люстдорфской дороге устанавливают реверсивные светофоры и наносят временную разметку

С этой недели на участке Люстдорфской дороги будет организовано реверсивное движение. Сейчас там устанавливают реверсивные светофоры, знаки дорожного движения и наносят соответствующую дорожную разметку.

Занимаются этими подготовительными работами специалисты КП «СМЭП». Реверсивным станет участок Люстдорфской дороги от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса.

В сообщении Департамента транспорта и дорожного хозяйства Одесского горсовета сказано, что по информации ДТЭК «Одесские электросети» на Люстдорфской дороге проводятся работы по строительству новой кабельной линии, которая соединит реконструированную подстанцию “Чумка” и построенную подстанцию “Чубаевка“.

Строительство будет вестись вдоль Люстдорфской дороги круглосуточно, с 4 сентября по 18 декабря.

Самые сложные работы, связанные с перекрытием движения, энергетики будут выполнять ночью.

Днем возможно перекрытии одной из дорожных полос на следующих участках:

  • в направлении Адмиральского проспекта 4 сентября – 2 октября от улицы Артиллерийской до Люстдорфской дороги, 7 (ПТУ Национальной гвардии Украины) и улицей Артиллерийской в ​​направлении Среднефонтанской
  • в направлении площади Толбухина 12 сентября – 5 ноября от ЖК «Дмитровский-3» до площади Толбухина
  • в направлении Адмиральского проспекта 2 октября – 1 декабря от Люстдорфской дороги, 7 до улицы Багрицкого
  • в направлении площади Толбухина 9 октября – 11 ноября от улицы Сибирской до Люстдорфской дороги, 60 (школа № 50)
  • к Адмиральского проспекта (от улицы Бреуса) 2 ноября – 18 декабря
  • к Адмиральского проспекта (от площади Толбухина) 2 ноября – 18 декабря

“Одесская Жизнь” уже писала о том, что на Люстдорфской дороге возможен транспортный коллапс из-за введения там реверсивного движения.

Фото КП “СМЭП”, Думская; видео – Думская

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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