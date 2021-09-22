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В Украине могут ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий

Министерство здравоохранения хочет утвердить перечень сфер, коллективы в которых которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса.

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Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседание правительстве.

Он рассказал, что уже достигли охвата в 80% вакцинированных медицинские работники, военные Вооруженных сил, структуры Министерства внутренних дел, Национальная гвардия и спасатели.

В других органах государственной власти ситуация не такая оптимистичная.

Поэтому минздрав предлагает начать обязательные профилактические прививки от COVID-19 для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Министр отметил, что такой подход уже предусмотрено действующим законодательством. Он сослался на статью 12 закона о защите населения от инфекционных болезней.

И еще сообщил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах.

Она не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свободах.

Ляшко попросил правительство поддержать протокольное поручение, что позволит составить перечень профессий производств и организаций, работники которых должны быть вакцинированы.

Ранее директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич отмечала, что для местных властей важно, чтобы работники образования были здоровыми, и это должно быть главной мотивацией для вакцинации.

В последнее время заболеваемость коронавирусом растет. О том, что вакцинация лучший способ уберечь близких и себя от тежелых последствий коронавирусной инфекции, говорят и одесские волонтеры, которые помогают выживать больным с тяжелыми формами ковида.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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