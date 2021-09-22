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Подъезд к одесскому аэропорту преобразится: добавят полосу и круговое движение

Подъезд к одесскому аэропорту преобразится: добавят полосу и круговое движение

В городе прошли два тендера на ремонт улицы Центральный аэропорт. Большие изменения ждут участки дороги перед въездом на территорию нового терминала и на пересечении с Овидиопольской дорогой.

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Возле автозаправочной станции, в районе ворот нового терминала аэровокзала, появится круговое движение.

Упростят также выезд с улицы Центральный аэропорт на Овидиопольскую дорогу. Там появится дополнительная полоса для левого поворота.

Еще на перекрестке замостят тротуары плиткой, в том числе тактильной. Там появятся пандусы, и новое освещение, а контактную сеть троллейбуса заменят на новую.

Такие же изменения ждут Центральный аэропорт на пересечении с самой собой возле АЗС. Там тоже появится плитка, приведут в порядок деревья, обновят асфальт. Только вместо полосы для поворота обустроят круговое движение.

Уже известны победители тендеров на обустройство прилегающей к аэропорту улицы. Ими стали компании «‎Ростдорстрой‎» и «‎Березовкаагродорстрой».

Фото Avianews.com; видео 8news.com.ua

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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