Подъезд к одесскому аэропорту преобразится: добавят полосу и круговое движение

В городе прошли два тендера на ремонт улицы Центральный аэропорт. Большие изменения ждут участки дороги перед въездом на территорию нового терминала и на пересечении с Овидиопольской дорогой.

Возле автозаправочной станции, в районе ворот нового терминала аэровокзала, появится круговое движение.

Упростят также выезд с улицы Центральный аэропорт на Овидиопольскую дорогу. Там появится дополнительная полоса для левого поворота.

Еще на перекрестке замостят тротуары плиткой, в том числе тактильной. Там появятся пандусы, и новое освещение, а контактную сеть троллейбуса заменят на новую.

Такие же изменения ждут Центральный аэропорт на пересечении с самой собой возле АЗС. Там тоже появится плитка, приведут в порядок деревья, обновят асфальт. Только вместо полосы для поворота обустроят круговое движение.

Уже известны победители тендеров на обустройство прилегающей к аэропорту улицы. Ими стали компании «‎Ростдорстрой‎» и «‎Березовкаагродорстрой».

Фото Avianews.com; видео 8news.com.ua