Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ввели реверсивное движение на Люстдорфской дороге – реально ли здесь проехать? (фоторепортаж)

В Одессе ввели реверсивное движение на Люстдорфской дороге – реально ли здесь проехать? (фоторепортаж)

В Одессе начинают прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевской». В этой связи на участке Люстдорфской дороги организуют реверсивное движение.

Подписаться

Здесь уже начали устанавливать реверсивные светофоры и новые дорожные знаки, наносят соответствующую дорожную разметку.

Наш фотокорреспондент побывал на Люстдорфской дороге-углу улицы Артиллерийской и понаблюдал за дорожной ситуацией.

Стоит отметить, что сегодня серьезных пробок на данном участке не наблюдалось. Небольшая тянучка была лишь перед Срендефонтанской площадью, что, впрочем, здесь обычное явление.

на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской2
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской3
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской4
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской5
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской6
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской7
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской8
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской9
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской10
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской11
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской12
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской13
на Люстдорфской дороге-углу Артиллерийской14

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи со строительными работами на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – с 20 сентября будет организовано реверсивное движение.

Еще по теме: Коллапс на Люстдорфской дороге: когда будет, как объезжать пробки?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить