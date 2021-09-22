В Одессе ввели реверсивное движение на Люстдорфской дороге – реально ли здесь проехать? (фоторепортаж)

В Одессе начинают прокладывать новую высоковольтную линию, необходимую для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевской». В этой связи на участке Люстдорфской дороги организуют реверсивное движение.

Здесь уже начали устанавливать реверсивные светофоры и новые дорожные знаки, наносят соответствующую дорожную разметку.

Наш фотокорреспондент побывал на Люстдорфской дороге-углу улицы Артиллерийской и понаблюдал за дорожной ситуацией.

Стоит отметить, что сегодня серьезных пробок на данном участке не наблюдалось. Небольшая тянучка была лишь перед Срендефонтанской площадью, что, впрочем, здесь обычное явление.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи со строительными работами на участке Люстдорфской дороги – от улицы Артиллерийской до улицы Бреуса – с 20 сентября будет организовано реверсивное движение.

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