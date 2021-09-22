Одесские школы не уйдут на «дистанционку» в ближайшие 2 дня – но расслабляться рано

В четверг и пятницу, 23 и 24 сентября, в Одессе будут работать очно все школы и детские сады.

Об этом сообщила сегодня глава департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.

«Внимание! 23, 24 сентября в Одессе будут работать очно все школы и садики»,

– написала в Facebook чиновница.

По словам Буйневич, в городе еще есть учебные учреждения, где вакцинированы либо недавно переболели менее 80% работников. В частности, это касается 10-ти школ (№51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и лиця «Европейского»). Между тем, во всех этих школах результаты ПЦР-тестов учителей оказались отрицательными, что позволяет им работать очно в четверг и пятницу.

Глава департамента образования также добавила, что поскольку вакцинация педагогов продолжается, информация об их дальнейшей работе будет обнародована в воскресенье, 26 сентября.

Ранее в одесской мэрии назвали школы и детские сады, где привиты от коронавируса менее 80% сотрудников. По закону такие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или временно прекратить работу.

Также в горсовете Одессы сообщали, какие школы продолжат работать очно при усилении карантина.

Напомним, с завтрашнего дня, 23 сентября, Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.

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