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Появился список одесских школ и садиков, которым «угрожает» дистанционка

Появился список одесских школ и садиков, которым «угрожает» дистанционка

В мэрии назвали школы и детские сады, в которых от коронавируса привиты менее 80% персонала. По закону такие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или временно прекратить работу.

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Список опубликовала руководитель Департамента образования Одесского городского совета елена Буйневич.

При этом чиновник отметила, что вакцинация сотрудников муниципальных школ и дошкольных учреждений продолжается. И с каждым дням список этот должен сокращаться. На сегодняшний день дистанционка «угрожает» таким следующим школам:

Не имеют 80 процентов вакцинированных ЗЗСО (школы) 19 учреждений:

Киевский район – СШ 33, 51, 65, УВК «Надежда» (4 учреждения)

Приморский район – Юридический лицей, лицей Европейский Гимназия №2, СШ №121, СШ №59, СШ № 38, СШ №58, СШ №68, СШ №118, СОШ №122 (10 учреждений)

Суворовский район -ЗОШ №11, СОШ №14, СОШ № 23, СОШ № 76, СШ № 111 (5 заведений)

Не имеют 80 процентов вакцинированных дошкольныз учебных заведений (ДУЗ, детсадов): (27 заведений)

Киевский район – ДУЗ 8, 10, 80, 85, 106, 128, 165, 231, 272, 283, 291 (12 заведений)

Малиновский район – ДУЗ 77, 235, 271 (3 заведения)

Приморский район – ДУЗ 58, 69, 75, 118, 141, 154, 160, 250, 256, 265 (10 учреждений)

Суворовский район – ДУЗ 42, 299, 307 (3 заведения)

Не имеют 80 процентов вакцинированных, внешкольники, 7 заведений:

Киевский район – Виктория (не работает)

Малиновский район – Луч (1 заведение)

Приморский район – Бриг, Моряна, Ювента, Центр хореографии (4 учреждения)

Суворовский район – Тоника (1 заведение)

Елена Буйневич отметила:

Мы делаем все возможное, чтобы работать. Поэтому прошу не заставлять педагогов комментировать решения Минздрава, санитарного врача, Кабмина. Мы не обсуждаем эффективность вакцин и т.п. Директора выполнять действующее Постановление, потому несут за это не только административную ответственность. Давить на людей не будет никто. Для нас важно, чтобы они были здоровыми, вот главная мотивация вакцинации.

Ранее “Одесская Жизнь” публиковала список школ и детских садов, которым дистанционной обучение и закрытие не грозит – там привиты более 80% персонала.

О том, что вакцинация лучший способ уберечь близких и себя от тежелых последствий коронавирусной инфекции, говорят и одесские волонтеры, которые помогают выживать больным с тяжелыми формами ковида.

Напомним, что с 23 сентября 2021 года вся Украина переходит в усиленную, “желтую”, зону карантина.

Фото Украинская правда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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