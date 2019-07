Объявлена программа “Зеленой волны” и Корнейчуковского фестиваля

Как уже сообщала «Одесская жизнь», книжный форум в этом году объединяют с фестивалем детской литературы. Оба фестиваля будут проходить на общей территории – на центральных аллеях парка Шевченко. Экспозиция расположится на площади 2500 кв. м.

Время работы фестивалей: 10.00 – 20.00. Они будут проходить сразу в нескольких местах:

Локации в парке им. Шевченко:

«Книжная сцена»

«Территория творчества»

«Бук – территория детских книг»

«Ц FRESH»

«Questoria»

Внешние локации:

Театральная лаборатория «Театр на Чайной» (ул. Маразлиевская, 34-А)

Hub Гостиная (ул. Греческая, 1а)

Терминал 42 (ул. Ришельевская, 33)

4City (ул. Канатная, 27/1)

По просьбам наших читателей публикуем подробную программу этих значимых для города событий.

1 августа

Книжная сцена

10:00-11:00

💢 Презентация волшебной книги «Магазин счастья».

• Олег Симоненко – директор издательства «Час майстрів».

Повседневную жизнь небольшого провинциального города всколыхнули чрезвычайные и таинственные события. Однажды в городке появляется странный старик, – то ли йог, то ли врач, то ли фокусник, – и открывает «Магазин счастья», который способен перевернуть жизнь.

• 10-18 лет

Территория творчества

10:00-10:20

💢 «Школа будущего», презентация трехэтажного макета школы-трансформера, размером 1.2х1 м.

• Ученики студии «Техногород» Михаил Лях, 12 лет и Родион Пташенчук, 11 лет.

«Техногород» – территория технического творчества для детей и подростков.

• 6-18 лет

10:20-11:00

💢 Книжное ателье Корнейчуковского фестиваля – создаем свои книжки на тему «Моя идеальная школа».

Справившимся с заданием – подарок: книга «Корнейчуковская премия-2018».

• 6-18 лет

Бук – территория детских книг

10:00-15:30

💢 «Нон-стоп рисуем, лепим и читаем!».

• 3-7 лет

Ц FRESH

10:00-20:00

💢 Нон-стоп программа «Fun»: окунуться в мир виртуальной реальности.

• компания «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

• 14-18

Книжная сцена

11:30-12:30

💢 Творческая встреча с писателем Владимиром Рутковским. Презентация книги «Сині Води» («А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2019 г.)

• 10-18 лет

Владимир Рутковский – украинский детский писатель, поэт, журналист, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за историческую трилогию для детей «Джуры». По мотивам книги Владимира Рутковского «Сторожевая застава» снят одноименный фильм.

Территория творчества

11:30-12:30

💢 Анимационный мастер-класс «Новая сказочная история в технике stop-moution».

Как создать анимацию в домашних условиях?

Благодаря современным технологиям для создания мультфильма не нужна специальная студия, профессиональное оборудование и десятки помощников

• Наталья Литвинова, преподаватель цифрового рисунка и анимации детской школы искусств. Необходимо наличие у участника смартфона и мобильного интернета.

• 10-13 лет. Максимум 8 участников.

Книжная сцена

13:00-14:00

💢 Презентация-экспедиция с книгой «Єкспедіція з Мурахою Софі. Досліджуємо природу навколо нас».

• Директор издательства «Час майстрів» Олег Симоненко

• Доцент кафедры ботаники и кафедры медицинской химии ОНУ им. И. И. Мечникова Владимир Немерцалов.

Хотите попасть в настоящую биологическую экспедицию? Это вполне возможно! Отправимся рассматривать растения в парке, сравнивая их с изображениями в книге.

• 6-9 лет

Территория творчества

13:00-14:00

💢 Анимационный мастер-класс для подростков «Креативим не по-детски в технике stop-moution». Как создать анимацию в домашних условиях?

Благодаря современным технологиям для создания мультфильма не нужна специальная студия, профессиональное оборудование и десятки помощников.

• Наталья Литвинова преподаватель цифрового рисунка и анимации детской школы искусств.

Необходимо наличие у участника смартфона и мобильного интернета.

• 14-18 лет. Максимум 8 участников.

Бук – территория детских книг

14:00-15:00

💢 «Именная книга». Презентация компании KS Book.

Именные книги – это персональные, именные мотивирующие сказки, героем которых может стать ваш ребенок.

• 3-6 лет

Книжная сцена

14:30-16:00

💢 «Преобразуй меня!»: мастер-класс именитого итальянского иллюстратора Сары Маззетти.

Создание комикса – превращение обычных предметов в необычные: часы могут стать устройством для путешествий во времени, воронка может стать шляпой и т. п.

• Сара Маззетти – иллюстратор, автор детских книг-комиксов, лауреат International Award for Illustration – Bologna Children’s Book Fair.

• 10-18 лет

Территория творчества

14:30-15:30

💢 «Где живет крокодил». Веселые чтения стихов и загадок о животных по книге Инны Ищук.

• Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков с обитателями террариума.

• 3+

Questoria

16:00-18:30

💢 «Остаться в живых»: квест для подростков от компании «Questoria».

Японские радары засекли НЛО над необитаемым островом в Тихом океане. Исследователи, отправившиеся туда, пропали. В составе военной экспедиции вы отправились на остров, но возле берега корабли экспедиции были уничтожены.Чудом оставшись в живых, вы добрались вплавь до берега. Удастся ли вам вступить в контакт с пришельцами? Или хотя бы выжить на этом клочке земли?

Игра-общение. Участники играют за героев закрученного сюжета, а победу приносит умение найти друзей и перехитрить соперников.

• 10-18 лет. Максимум 50 участников.

Книжная сцена

16:30-17:00

💢 Выступление духового оркестра.

Территория творчества

16:00-17:00

💢 Мастер-класс «Спаси любимую книгу. Искусство реставрации для детей»

• Вероника Ходыкина – художник, реставратор, сотрудник Одесского литературного музея. Если вы принесете книгу, которая нуждается в ремонте, вас научат базовым принципам ее починки.

• от 8 лет

Бук – территория детских книг

15:30-16:30

💢 Чтение книги «Великий світ і Мала Мавка».

Приключения доброй, бесстрашной и сообразительной Маленькой Мавки и ее друзей.

• Читает Олег Симоненко – соавтор книги, директор издательства «Час майстрів».

• 3-7 лет

Книжная сцена

17:00-18:00

💢 Торжественная церемония открытия фестивалей.

Территория творчества

17:30 -18:30

💢 «Я к вам пишу – чего же боле…». Мастер-класс по написанию текстов гусиным пером.

• Вероника Ходыкина – художник, реставратор, сотрудник Одесского литературного музея.

• 7-18 лет

Бук – территория детских книг

17:30 -18:30

💢 «Рисуем, лепим и читаем!»

• 3-7 лет.

Книжная сцена

18:00-18:40

💢 Театральное представление. Одесский театр музкомедии – детям.

Территория творчества

19:00 – 20:00

💢 «Балерины Дега»: урок рисования сухой пастелью из серии «Картинная галерея».

• Проводит Светлана Содоль, «Цитрус» – гаджеты и аксессуары.

• 8-12 лет. Максимум 8 участников.

Бук – территория детских книг

19:00-20:00

💢 Вечернее чтение книги «Добрые сказки перед сном» под свет мягких ночников с иллюстрациями из сказок.

Сказкотерапия. Дети узнают о приключениях друзей Енотика и Лисёнка, которые очень хотят дотянуться до звезд.

• Читает Леся Стецюк, автор книги и создатель ночников.

• 0-6 лет

2 августа

Книжная сцена

10:00-11:30

💢 Финал VIII всеукраинского конкурса цифрового рисунка «iParus»

(соревнуются участники, вошедшие в шорт-лист конкурса)

Территория творчества

10:00-11:00

💢 «Я к вам пишу – чего же боле…». Мастер-класс по написанию текстов гусиным пером.

🎙 Вероника Ходыкина – художник, реставратор, сотрудник Одесского литературного музея.

👥 7-18 лет.

Бук – территория детских книг

10:00-11:00

💢 «Рисуем, лепим и читаем!»

3-7 лет.

Ц FRESH

10:00-20:00

💢 Нон-стоп программа «Education»: лекции и мастер-классы по тематикам: роботы, Instagram, YouTube.

🎙 компания «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 14-18

Книжная сцена

12:00-13:30

💢 «Создание своего персонажа для книги или сериала»: мастер-класс для подростков.

🎙 Андреа Пау (Италия), сценарист, автор серии иллюстрированных книг и комиксов «Dinoamici», «Radio Punx», «Rugby Rebels», «Geronimo Stilton» и др.

👥 10 – 18 лет

Территория творчества

11:30-12:30

💢 Мастер-класс «Спаси любимую книгу. Искусство реставрации для детей»

🎙 Вероника Ходыкина – художник, реставратор, сотрудник Одесского литературного музея. Если вы принесете книгу, которая нуждается в ремонте, вас научат базовым принципам ее починки.

👥 от 8 лет

Бук – территория детских книг

11:30-12:30

💢 «Создаем настроение дня собственными руками!»

Занимательный творческий мастер-класс для детей.

👥 4-7 лет.

Территория творчества

13:00-15:30

💢 «Секретные материалы»: мастер-класс творческого письма, секреты написания интересных историй.

🎙 Ольга Куприян, автор популярной книги к сериалу «Школа», детская писательница, литературный критик, редактор проекта поддержки детского чтения «БараБука».

Каждому участнику в подарок – блокнот и ручка фестиваля.

👥 10-18 лет.

Бук – территория детских книг

13:00-15:30

💢 Мастер-классы по серии альбомов для детей дошкольного возраста «Маленький художник» издательства «Генеза».

Научимся: создавать образ бабочки с помощью техники монотипии; овладевать навыками работы с пластилином и навыки скатывания шариков из бумаги и наклеивания на основу;

создавать композицию с помощью приема отрыва бумаги; рисовать пальчиком или кисточкой гроздь калины, капельки дождя; украшать зеленую лягушку шариками из пластилина.

👥 3-7 лет.

Книжная сцена

14:00-15:30

💢 Лекция-презентация «IBBY в Украине».

Презентация лучшей книги для молодежи с ограниченными возможностями по версии ІВВУ-2019 – «Рікі та дороги» Марка Ливина.

IBBY (The International Board on Books for Young People) – Международный совет по детской и юношеской книге, неприбыльная швейцарская организация, цель которой — пропаганда книг и чтения для детей.

🎙 Алла Гордиенко – Генеральный директор Национальной детской библиотеки Украины; возглавляет UA-IBBY – украинскую секцию Международного совета по детской и юношеской книге.

🎙 Анна Полегенько – член детского почетного совета UA-ІВВY, 11 лет.

👥 Мероприятие для детских писателей, иллюстраторов детских книг и переводчиков детской литературы.

Книжная сцена

16:00-17:00

💢 «Ночь в музее»: презентация книги с мобильным приложением для виртуальной экскурсии по музею.

Проект создан для мотивации детей к посещению музея. Знакомство с картинами сквозь рассказы и рисунки персонажей – Кати и Вовы.

Лариса Осипенко (автор), Виктор Солодчук (автор), Владимир Бевза (художник-иллюстратор), Алик Осетинский (мобильное приложение).

Одесский музей западного и восточного искусства.

👥 10-18 лет

Территория творчества

16:00-17:00

Мастер-классы от образовательной организации Lucky Academy Ltd. (Киев).

💢 «Создай своего комикс-персонажа». Рисуем и работаем в команде.

💢 «Создай свой сценарий». Выдумываем диалоги и расставляем их в баблы.

🎙 Кристина Хара – соучредитель образовательной организации Lucky Academy, автор учебных программ студии комикса для детей и взрослых.

🎙 Тоня Твист – автор, сценарист, колумнист («Охота на текст») в журнале «Однокласник», автор образовательных программ Lucky Academy.

👥 8-15 лет

Бук – территория детских книг

16:00-17:00

💢 «По следам динозавров»: путешествие в мир динозавров с художником Виталием Мельником. Самые интересные факты про любимых динозавров и мега-раскраска.

👥 3-7 лет.

Книжная сцена

17:30-18:30

💢 «Нескучный путеводитель по Одессе»: презентация интерактивной книги – специального проекта книжного магазина «Бук – территория детских книг».

В книге, помимо историй и интересных фактов, собрано более сорока заданий.

🎙 Евгений Гринкевич, автор книги.

🎙 Татьяна Вовчек, иллюстратор книги.

👥 4-18 лет.

Территория творчества

17:30-18:00

💢 «Мікробот» – супергерой украинских детей.

🎙 Встреча с детским писателем Олегом Чаклуном, автором популярной книжной серии про маленького робота Мікробота.

👥 6-8

Территория творчества

18:00-19:00

💢 «Зайчиковые чтения».

🎙 Встреча с писателем Иваном Андрусяком, лауреатом премии имени Леси Украинки.

👥 3-7

Бук – территория детских книг

17:30-18:30

💢 «Необычные портреты»

🎙 Художник Ольга Яровая создаст портреты котов из обрывков старых книг, этикеток, нотных изданий и даже использованных проездных билетов.

👥 Для всей семьи

Книжная сцена

19:00-20:00

💢 «Один в океане». История Славы Курилова, который провел в океане почти трое суток без еды и питья, без морского снаряжения, оснащенный лишь маской, ластами и трубкой.

🎙 Олег Симоненко, директор издательства «Час майстрiв».

🎙 Роман Моргенштерн, директор по маркетингу и развитию судоходной компании «Укрферри».

👥 14-18

Территория творчества

19:00-20:00

💢 «Travelbook своими руками». Создание альбома путешествий в технике «скрап».

🎙 Светлана Содоль, «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 8-12 лет. Максимум 8 участников.

Терминал 42 (ул. Ришельевская, 33)

16:00-17:30

💢 Дискуссия «Антибуллинг. Цивилизация детей»

🎙 Марианна Гончарова, писательница, автор книги о подростках «Тупо в синем и в кедах».

🎙 Сергей Чуднявцев, психолог, автор курса «Чудо-родители».

👥 От 12 лет. Вход свободный.

Hub Гостиная (ул. Греческая, 1а)

18:00-19:30

«Текст или картинка?». Открытое интервью.

🎙 Сара Маззетти (Италия) – иллюстратор, автор детских книг-комиксов, лауреат International Award for Illustration – Bologna Children’s Book Fair .

🎙 Андреа Пау (Италия) – сценарист, автор серии иллюстрированных книг и комиксов «Dinoamici», «Radio Punx», «Rugby Rebels», «Geronimo Stilton» и др.

🎙 Модератор: Майя Димерли, писатель, автор книг «Смерти нет, но есть Бармалей» и др. (Украина).

👥 Мероприятие для иллюстраторов детских книг, художников, иллюстраторов и переводчиков детских книг. Вход свободный.

3 августа

Театральная лаборатория «Театр на Чайной» (ул. Маразлиевская, 34-А)

10:00-12:00

💢 Церемония награждения победителей конкурсов VII Корнейчуковского фестиваля: «Море талантов», «iParus», «iParus-3Dpen», «Корнейчуковская премия».

Книжная сцена

12:00-13:00

«История парка»: открытый урок под открытым небом.

Презентация нового альбома «История парка им. Т. Г. Шевченко и пляжа «Ланжерон»».

от 14 лет

Территория творчества

10:00-11:00

💢 Мастер-класс по каллиграфии «Чудесный лес».

🎙 Светлана Акимова, «Masterclasscholl».

👥 5-9 лет

Бук – территория детских книг

10:00-11:00

💢 «Рисуем, лепим и читаем!»

👥 3-7 лет

Ц FRESH

10:00-20:00

💢 Нон-стоп программа «Activity». Демонстрация гаджетов для активного образа жизни.

С 11.00 – зона с электротранспортом: эксперты учат, страхуют, развлекают.

🎙 компания «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 14-18

Территория творчества

11:30-12:30

💢 Мастер-класс по каллиграфии и леттерингу для подростков.

🎙 Светлана Акимова, «Masterclasscholl».

👥 10-18 лет

Бук – территория детских книг

11:30-12:30

💢 «Одесса оживает»: мастер-класс по книге «Нескучный путеводитель для детей по Одессе» от магазина «Бук-территория детских книг».

👥 5-12 лет.

Книжная сцена

12:30-13:00

💢 Главный редактор журнала для подростков “Однокласник” Наталья Степанчук берет интервью у победителей детских конкурсов фестиваля.

Книжная сцена

13:30-14:30

💢 Как развивать литературные способности ребенка? Встреча с руководителями литературных студий Одессы:

🎙 Евгений Голубовский – журналист, культуролог, руководитель литературной студии «Зеленая лампа»; Любовь Купцова – писательница, руководитель детской литературной студии «Серебряное перышко»; Инна Ищук – детская писательница, поэтесса; Игорь Потоцкий – писатель, руководитель литературной молодежной студии «Поток»; Александр Макаров – детский писатель, руководитель литературной студии при детском фонде «Дорога к дому».

Территория творчества

13:30-14:30

💢 «Веселые Корнейчуковские чтения».

Чтение стихов и рассказов из книги «Корнейчуковская премия-2018». Викторина.

🎙 Театр-мастерская «К»: руководитель Всеволод Кабанов и воспитанники мастерской Екатерина Техтилова, Татьяна Стрепетова, Эдуард Лемешов, Владимир Воробьев, Екатерина Комарницкая.

👥 5-10 лет.

Бук – территория детских книг

13:00-16:00

💢 Мастер-классы по серии альбомов для детей дошкольного возраста «Маленький художник» издательства «Генеза».

Научимся: создавать образ бабочки с помощью техники монотипии; овладевать навыками работы с пластилином и навыки скатывания шариков из бумаги и наклеивания на основу;

создавать композицию с помощью приема отрыва бумаги; рисовать пальчиком или кисточкой гроздь калины, капельки дождя; украшать зеленую лягушку шариками из пластилина.

👥 3-7 лет.

Книжная сцена

14:30-16.00

💢 Награждение лауреатов книжных конкурсов «Зеленой волны» – «Одесса на книжных страницах» и «Искусство книги». Презентации книг-лауреатов.

Территория творчества

14:30-15:30

💢 Арт-челлендж «Яркий август».

Создание собственного арт-альбома с рисунками на каждый день.

Можно рисовать чем угодно и как угодно.

🎙 Светлана Содоль, «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 8-12 лет. Максимум 8 участников.

Книжная сцена

16:00-17:00

💢 «Растя ребенка, растим себя»

🎙 Директор издательства «Час майстрів» Олег Симоненко и психолог, автор курса «Чудо-родители» Сергей Чуднявцев.

👥 Мероприятие для родителей.

Территория творчества

16:00-17:00

💢 «Хто такі лепрекони?»

🎙 Встреча з писательницей Валентиной Захабурой. Презентация книги «Лепрекони», Видавництво Старого Лева.

Думаете, лепреконы – мифические ирландские персонажи? А вот и нет! Это очаровательные украинские подростки, которые носят зеленые ботинки и называют себя сообществом лепреконов.

👥 11-14 лет.

Бук – территория детских книг

16:00-17:00

💢 Сказка с Ларисой Сердечной.

👥 5-7 лет.

Questoria

16:00

💢 «Школа Магии» – квест для любителей книг о Гарри Поттере.

Неладное творится в Школе Магии. Заколдованное Древо увядает, и с ним исчезает волшебная сила. Кто-то начертил в воздухе огненными буквами: «Мордред Великий вернулся!». А в подземелье замка просыпается дракон. Учителя сегодня не придут на помощь. Столкнуться с темным колдовством, разгадать все загадки и спасти Школу должны юные маги.

👥 7-10 лет. Максимум 15 участников.

Книжная сцена

17:30-18:30

💢 Лекция с фотодемонстрацией «Исторический экскурс в книжную иллюстрацию».

🎙 Маша Морозова – преподаватель теории дизайна, айдентики, дизайна интерьера и истории искусства, руководитель кафедры дизайна в компьютерной академии ШАГ.

👥 8-12 лет.

Территория творчества

17:30-18:30

💢 Чтение книги «Чайный канон» и чайная церемония.

🎙 Востоковедческое издательство «Сафран» 🎙 Чайный мастер Виктория Вирич.

👥 Мероприятие для всей семьи.

Бук – территория детских книг

17:30-18:30

💢 «Книжный квест».

👥 7-12 лет.

Книжная сцена

19:00-20:00

💢 Беседа «Что делать, если ребенок не хочет читать?»

🎙 Сергей Чуднявцев – психолог, автор курса «Чудо-родители».

👥 Мероприятие для заинтересованных родителей.

Территория творчества

19:00-20:00

💢 Читаем и рисуем мелом вместе с автором книги «Слон під ліжком» Кристиной Терехиной.

Мероприятие для детей, которые любят приключения и книги с картинками.

🎙 Издательство «Час майстрів».

👥 6-10 лет

Бук – территория детских книг

19:00-20:00

💢 «Рисуем, лепим и читаем!».

👥 3-7 лет

4City (ул. Канатная, 27/1)

18.00-19.30

💢 «Только детские книги читать»

Беседа с писателями о детских книгах в жизни детей и взрослых.

🎙 Елена Андрейчикова, Евгений Деменок, Ася Зиневич, Тая Найденко, Евгений Ушан.

🎙 Ведет культуролог Евгений Голубовский.

👥 Вход свободный

4 августа

Книжная сцена

10:00-11:00

💢 «Сузір’я Одеси»: презентация сборника произведений детских писателей об Одессе.

Издатель – «Друкпiвдень».

🎙 Владимир Рутковский, Алексей Надэмлинский, Александр Макаров, Любовь Купцова, Инна Ищук, Наиль Муратов.

👥 13-18

Территория творчества

10:00-11:00

💢 Открытый урок «Твой Уорхол» из серии «Рисуй как великие».

Знакомство с направлением «поп-арт» и творчеством Энди Уорхола. Создание собственной работы по мотивам черно-белых копий известных картин.

🎙 Светлана Содоль «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 5-10 лет. Максимум 8 участников.

Бук – территория детских книг

10:00-11:00

💢 «Нон-стоп рисуем, лепим и читаем!»

👥 3-7 лет

Ц FRESH

10:00-20:00

💢 Нон-стоп программа «Art». Об искусстве и интеллекте.

🎙 компания «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 14-18

Книжная сцена

11:30-12:30

💢 «Про корисне і шкідливе сміття». Презентация уникальной книги и мастер-класс по сортировке мусора с автором книги – Галиной Ткачук.

Почему необходимо убирать после себя не только дома, но и на улице? Что такое экопосуда? Для чего нужны сортировки, уборка случайных свалок и компостные ямы?

Реальные вещи, которые может делать каждый из нас сегодня, чтобы спасти наше «завтра».

🎙 Видавництво Старого Лева, писательница Галина Ткачук.

👥 7-12 лет.

Территория творчества

11:30-12:30

💢 Мастер-класс «Создай своего героя 3Д ручкой» по мотивам сказки Чуковского «Муха-Цокотуха».

Изменить представление о рисовании, попробовать творить не на бумаге, а в пространстве.

🎙 «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 5-10 лет. Максимум 4 участника.

Территория творчества

11:30-12:30

💢 «Мышкины книжки»: сочиняем стихи и поздравления к году мыши. Секреты хорошей рифмы.

🎙 Детские писательницы Инна Ищук и Елена Карачевская.

👥 8-12 лет.

Бук – территория детских книг

11:30-12:30

💢 «Мегамозг»: развиваем логику с Владимиром Немерцаловым.

🎙 Владимир Немерцалов – доцент кафедры ботаники и кафедры медицинской химии ОНУ им. И. И. Мечникова.

👥 4-7 лет.

Книжная сцена

13:00-14:00

💢 «Библиотека будущего, или Как заманить подростка в библиотеку»

🎙 Директор издательства «Час майстрів» Олег Симоненко.

👥 Мероприятие для библиотекарей.

Территория творчества

13:00-14:00

💢 Мастер-класс «Создай своего героя 3Д ручкой» по мотивам сказки Чуковского «Мойдодыр».

Изменить представление о рисовании, попробовать творить не на бумаге, а в пространстве.

🎙 «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 5-10 лет. Максимум 4 участника

Территория творчества

13:00-14:00

💢 Сочиняем сказку вместе с детским писателем Алексеем Надэмлинским.

👥 5-8 лет.

Книжная сцена

14:30-15:30

💢 Чтение книги «Чайный канон» и перформанс с чайной церемонией.

🎙 Востоковедческое издательство «Сафран» 🎙 Чайный мастер Виктория Вирич.

👥 Мероприятие для всей семьи

Территория творчества

14:30-15:30

💢 Мастер-класс «Создай своего героя 3Д ручкой» по мотивам сказки Чуковского «Доктор Айболит».

Изменить представление о рисовании, попробовать творить не на бумаге, а в пространстве.

🎙 «Цитрус – гаджеты и аксессуары».

👥 5-10 лет. Максимум 4 участника.

Территория творчества

14:30-15:30

💢 Веселые чтения книжки-раскраски «Пятачок на удачу». Читаем и рисуем.

🎙 Детская писательница Инна Ищук.

👥 3-6 лет

Книжная сцена

16:00-17:00

💢 «Фонтан Казок»: правда и вымыслы о современной украинской сказке.

Презентация уникальной антологии современной украинской авторской сказки.

🎙 Писатели Иван Андрусяк и Олег Чаклун.

👥 4 – 9 лет

Территория творчества

16:00-17:00

💢 Презентация книги «Насмешливая одесская повесть», чтение рассказов о Гарике и книжки «Кораблик», которой исполняется 25 лет.

🎙 Писатели Игорь Потоцкий и Инна Ищук.

👥 8-14 лет