НАБУ затримало ексзаступника начальника поліції Одещини

Костянтина Гейка затримали у приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив журналіст видання «Слово і Діло» Олег Новіков на своїй сторінці у Facebook.

“Хохо! НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одещини Головіна Костянтина Гейка, який десь переховувався”, – повідомляє Новіков.

Як повідомив сам журналіст у коментарях, Костянтина Гейка затримали у приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мовляв, Гейко сам прийшов туди, щоб сказати на суді, що ніде не переховувався і взагалі не знав, що його шукають.

Хохо! НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одещини Головіна Костянтина Гейка, який десь переховувався Опубліковано Oleh Novikov Вівторок, 30 липня 2019 р.

Нагадаємо, днями «Одесская жизнь» розповідала, за що затриманий колишній начальник Нацполіції Одеської області Дмитро Головін.

Фото: Facebook