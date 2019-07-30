Блукаючи містом, вкрав гіроборд: в Одесі правоохоронці викрили зловмисника

Чоловік викрав електронний транспортний засіб у під’їзді багатоповерхівки.
39-річний чоловік цілеспрямовано блукав містом у пошуках наживи, повідомляє Київський відділ поліції в Одесі.
Чуже майно правопорушник швидко продав незнайомцю.
Як виявилося, зловмисник раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Наразі фігурант перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території Одеси.
Фото:GTF Drive
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