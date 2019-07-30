Блукаючи містом, вкрав гіроборд: в Одесі правоохоронці викрили зловмисника

Чоловік викрав електронний транспортний засіб у під’їзді багатоповерхівки.

39-річний чоловік цілеспрямовано блукав містом у пошуках наживи, повідомляє Київський відділ поліції в Одесі.

Чуже майно правопорушник швидко продав незнайомцю.

Як виявилося, зловмисник раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі фігурант перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території Одеси.

Фото:GTF Drive