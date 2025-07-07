Ключевые моменты:

25–27 июля 2025 года Одесса впервые принимает фестиваль «Виделкаfest».

В программе — выступления украинских групп: «Карна», «Мертвый петух», «Курс Валют» и др, кинопоказы лучших украинских фильмов, литературные чтения, дискуссии, автограф-сессии.

Гости литературной сцены: Валерий Пузик, Марьяна Савка, Александр Ирванец, Юлия «Тайра» Паевская, Остап Украинец, Артем Полежака и др.

Цель фестиваля: сбор 3 млн грн для 56-й Мариупольской ОМБ.

Вход свободный, но регистрация обязательна.

Основанный в 2023-м году, ранее фестиваль украинской культуры «Виделкаfest» проходил в Вилково и Черноморске, а теперь переезжает в Одессу. Об этом сообщили организаторы.

«Одесса — особое место, в котором сходятся память, боль и сила. Мы хотим, чтобы украинская культура звучала здесь громко, искренне и по-настоящему. Ведь культура — это наша граница, которую мы должны удерживать каждый день. «Виделкаfest» — это не просто событие. Это память о тех, кто должен был быть с нами, но погиб. Это надежда, что мы все же выживем — и выстоим. И это любовь. Потому что культура — это всегда о любви», — говорит основатель фестиваля военнослужащий Сергей Гнездилов.

Программа и гости фестиваля

В программе фестиваля — три насыщенных дня:

музыкальная сцена с живыми выступлениями современных украинских артистов;

кинопоказы лучших украинских фильмов последних лет;

литературная программа с чтениями, дискуссиями и автограф-сессиями любимых авторов;

публичные обсуждения о восстановлении, идентичности, культуре во времена войны.

Третий «Вилкаfest» собирает целую плеяду самых ярких представителей современной украинской культуры. В этом году на литературной сцене «Выделкаfest» — Валерий Пузик, Марьяна Савка, Александр Ирванец, Остап Сливинский, Татьяна Власова, Юлия «Тайра» Паевская, Елена Герасимьюк, Остап Украинец, Артем Полежака, Елена Павлова, Богдана Романцова, Ростислав Семкив, Александр Мимрук, Юрий Рокецкий, Федор Рудый и многие другие авторы.

Зрители увидят музыкально-поэтический перформанс «Свидетели» от поэтессы Екатерины Калитко и Марьяны Садовской. О документальном анимационном кино как жанре и о своей новой ленте расскажет режиссер Ирина Цилык.

Участниками дискуссионных событий станут Максим Буткевич, Ольга Решетилова, Павел Казарин, действующие военнослужащие и др. На музыкальной сцене фестиваля — группы «Пирог и Кнут», „Карна“, «Фактически сами», «Мертвый петух», «Курс Валют», «Структура Счастья» и др.

Цель фестиваля — вместе собрать 3 млн грн на эвакуационные роботизированные наземные комплексы для пехоты 56 Мариупольской ОМБ.

Вход на фестиваль свободный, но регистрация на событие обязательна из-за ограниченного количества мест.

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